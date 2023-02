Fundación Mediterráneo crea dos nuevos premios de novela dotados con 25.000 euros

Alicante, Murcia y Valencia se unen con los dos nuevos premios de novela que convoca la Fundación Mediterráneo. Con estos nuevos galardones la entidad quiere expandir su apoyo a la literatura en castellano y para ello ofrece una dotación de veinticinco mil euros entre ambos.

La editorial valenciana Pre-Textos se encargará de la edición de ambos originales mientras que la Universidad de Murcia colaborará con esta convocatoria que ya está abierta hasta el 30 de abril de este año. Entre los miembros del jurado contarán con Soledad Puértolas y Vicente Molina Foix.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, asegura que el objetivo es "otorgar un espacio y un reconocimiento por su calidad y su trabajo" a los creadores. De esta forma, explican a través de un comunicado, "reafirman nuestro compromiso con la literatura y con el talento joven".

¿Cuáles son los galardones? El de novela está dotado de un único premio de veinte mil euros y la obra ganadora tendrá una tirada de al menos ochocientos ejemplares por la editorial Pre-Textos. Este premio está dirigido a escritores nacionales e internacionales de lengua castellana.

El de Nuevos Narradores tiene una dotación de cinco mil euros y está dirigido a escritores menores de 35 años nacionales e internacionales de lengua castellana que no hayan publicado individualmente más de una obra editada con ISBN en papel o digital.

Ambos premios cuentan con la colaboración de la Universidad de Murcia y un jurado de reconocido prestigio, entre los que destacan escritores, además de Foix y Puértolas, con catedráticos y profesores universitarios de literatura o periodistas. Estos los presidirá Francisco Florit y serán quienes tendrán que decidir cuáles son los mejores trabajos presentados para darlos a conocer a lo largo del mes de diciembre de 2023.

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, agradece que "este nuevo premio viene a dar un impulso renovado a una colaboración muy exitosa entre la Universidad de Murcia y la Fundación, dos entidades que desde hace muchísimo tiempo tenemos historias compartidas". Luján ha añadido que "la Fundación Mediterráneo ha contribuido a lo largo del tiempo al desarrollo particularmente cultural de la Universidad de Murcia".

En las bases de participación de ambos premios se especifica que las obras que se presenten a concurso deben ser inéditas, que no hayan sido publicadas ni total ni parcialmente, así como que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso, certamen o actividad literaria en el momento de la proclamación del fallo. Los autores se comprometen a notificar a la organización si su obra ha sido seleccionada o premiada en otro concurso, para así no impedir el acceso a los premios a otros participantes.

La Fundación Mediterráneo atesora una trayectoria de más de 65 años en la organización de premios literarios. Desde 1955 y de forma ininterrumpida, la Fundación Mediterráneo convoca el premio Gabriel Miró, actualmente en formato bienal, cuyos objetivos son promover la difusión y la memoria del escritor alicantino y fomentar el género literario del cuento. A este certamen de cuentos se suman ahora estos dos nuevos premios de novela.

Y concierto en Murcia

Al anuncio de la convocatoria de los premios de novela, la fundación ha añadido el de la clausura del ciclo Sonidos Globales. Mulatu Astatke será el encargado de esta velada final este sábado 11 de febrero a las 20:30 horas. Como destaca la organización, se trata de uno de los músicos africanos más influyentes de todos los tiempos.

Con el programa Sonidos Globales el objetivo que se marcaron era acercar a Murcia y Alicante una programación donde se presenta al público artistas de relevancia global, mayoritariamente inéditos.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, destaca que "el ciclo Sonidos Globales tuvo una magnífica acogida en sus ediciones anteriores y, por eso, seguimos apostando por cubrir el hueco existente en la programación musical de las ciudades de Alicante y Murcia".

Mulatu Astatke es un músico y arreglista nacido en 1943 al oeste de Etiopía. Conocido como el padre del Ethio-Jazz, Astatke se formó en diferentes ciudades como Londres, New York o Boston, donde combinó su Jazz junto a sus influencias latinas y la música tradicional de Etiopía, convirtiéndose en el primer estudiante africano en ingresar en la prestigiosa escuela de música Berkeley en Boston.

Astatke regresó a Etiopía en la década de 1970 y comenzó a fusionar la música tradicional etíope con elementos del jazz y el funk, creando un estilo único y fresco que se conoció como "ethio-jazz". Su música se convirtió en muy popular en Etiopía y en toda África, y Astatke se convirtió en una figura importante en la escena musical del país.

Su música es una mezcla de estilos y de culturas, simultáneamente familiar y extraña, simple y compleja, moderna y tradicional, elegante y envolvente, africana y occidental, hipnótica y evocadora. Una música única marcada con un sello personal que la hace fácilmente reconocible pero difícilmente imitable lo cual le ha llevado a ser reconocido el pasado año con el galardón Donostiako Jazzaldia 2022.

