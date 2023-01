¿Por qué Monforte del Cid, gobernada por IU, no retira su cruz franquista como le pide Compromís?

El pequeño pueblo de Monforte del Cid, en el interior de la provincia y próximo a Novelda, tiene alguna que otra particularidad. Es de los pocos municipios alicantinos gobernados en solitario por Izquierda Unida, agrupación que en 2019 arrasó con el 58% de los votos y 9 regidores. A mucha distancia se quedó el PP, con dos ediles y PSOE y Ciudadanos, con uno cada uno.

Con esta singularidad, ha llamado la atención el último comunicado del senador de Compromís, Carles Mulet, afirmando este lunes que "Monforte del Cid no contesta a los requerimientos para retirar la cruz franquista". "A pesar de haberse demandado hasta en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Monforte del Cid mantiene la cruz franquista", sostiene Mulet.

El político de la coalición valenciana lleva con esta reclamación desde febrero de 2021, primero solicitando informes a la cámara alta y, por último, y con fecha del pasado 7 de enero de 2013, realizando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez la pregunta de "¿Qué medidas va a adoptar para instar a la retirada de este símbolo?" ante su "reiterado incumplimiento".

Entonces, ¿por qué esta localidad de la comarca del Medio Vinalopó no acata la ley, no solo nacional, sino autonómica, de Memoria Democrática? "No quiero generar una guerra que a día de hoy no existe", responde la alcaldesa, María Dolores Berenguer.

"Es algo con lo que hemos convivido toda la vida", añade "y aquí, a diferencia de otros sitios, no ha habido debate, la gente convive con esa cruz tanto tiempo, que solo lo asocia a la iglesia" que a su lado se encuentra, insiste esta política.

Las inscripciones que aparecen en la cruz.

Su postura es, por lo tanto, contraria a la retirada del monumento, pero a favor de la eliminación de la inscripción que en ella aparece. Pese a que negara durante la entrevista recordar lo que contiene el grabado de la cruz, el cual está cercado por un seto, al acercarse pone, entre otros términos, 'Gloria a los caídos' y '18 de julio de 1936', la efeméride rememorada por el franquismo por ser cuando dieron el golpe de estado a la democracia que entonces representaba la república.

Situado entre la iglesia del pueblo y el Ayuntamiento, la alcaldesa recuerda que, para eliminar dicha inscripción, deberá primero solicitar permiso de actuación al estar en un entorno BIC. Asimismo, Berenguer niega que le hayan requerido, como asegura el senador Mulet, la retirada de la cruz en tres ocasiones.

"Este requerimiento es la primera vez que me lo ponen encima de la mesa", asume. Sin embargo, desde la Conselleria de Calidad Democrática ya se conminó -en noviembre del año pasado- a numerosos ayuntamientos valencianos, entre ellos Monforte del Cid, a que retirasen los vestigios franquistas, medio centenar solo en la provincia de Alicante.

La cruz franquista señalada.

El departamento que dirige la coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo señaló no solo esa cruz, sino también la que hay en la calle la Cruz por ser franquista. "Pero no lo es", responde la alcaldesa. "Según el cronista municipal, es del siglo XVIII y es en realidad una cruz de término", añade.

"Cansada" de la alcaldía

Otra particularidad que descansa en Monforte del Cid podría ser su propia alcaldesa, en el poder desde 2015 pero con caducidad hasta este 2023, cuando dirá 'adiós' a la política tras las elecciones municipales. Pese a que ella y su partido tendrían todas las papeletas para su reelección, esta licenciada en Economía explica que necesita "descansar".

"He decidido no presentarme y disfrutar de mi hija de 6 años", argumenta tras reconocer que la denuncia del Partido Regionalista de Alicante por prevaricación por la herencia de una cosa, le ha hecho especial mella. Pese a que fue archivada judicialmente, "ha sido una campaña de acoso y derribo que me ha hecho que piense más en mi familia", concluye.

