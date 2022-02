Alicante, pendiente del Ministerio de Cultura para asegurar el futuro de la Muestra de Teatro

¿Puede perder Alicante el único evento nacional en cultura que conserva? Ese es el temor entre los profesionales de las artes escénicas respecto a la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. El relevo de Guillermo Heras tras su dimisión el pasado noviembre preocupa a las diversas asociaciones. La Diputación y el Ayuntamiento confían en su continuidad mientras esperan la convocatoria por parte del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música.

El comunicado lanzado este martes por Protea, la asociación de Profesionales del Teatro en Alicante, ha evidenciado la inquietud en el sector por lo que significaría la marcha de este encuentro. A punto de cumplir las tres décadas en la ciudad como punto de encuentro de todo el Estado, "la no continuidad de este festival sería para la ciudad una pérdida de valor incalculable", como señalan en ese texto.

La retirada de Heras destapaba los problemas que atravesaba esta cita y que se intentaban compensar desde el esfuerzo y la voluntad. Pero, como señalaba en su momento, la cuestión económica "pesa mucho porque lleva congelada desde hace diez años, con un presupuesto que no ha tenido en cuenta la inflación ni nada". En ese momento ya advertía que era "el momento de que reflexionen las instituciones".

Y eso es lo que creen ahora los representantes de Protea que no está pasando. "Tras varios meses después de hacerse pública la noticia de la no continuidad de Guillermo Heras como director, resulta inexplicable que estas administraciones locales, provinciales y autonómicas implicadas en su organización, a día de hoy, no hayan manifestado de manera pública y clara su apoyo a la reedición de la Muestra".

El apoyo

Esa no es la sensación que tienen desde la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento. En la primera, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, "confirma" ese respaldo. Y a lo económico se refiere primero para ello. "En los presupuestos en vigor se mantiene la consignación presupuestaria destinada a la financiación de la Muestra en los mismos términos que en ediciones anteriores". En esta última aportaron 30.000 euros como ayuda directa, más el apoyo desde el Instituto Gil-Albert como centro de operaciones.

Una y otra vía se mantendrían en caso de seguir, por tanto. Lo que sí adelantan, tras la publicación del comunicado, es que "hoy mismo se ha solicitado al Inaem la subvención para la edición de 2022". Y la espera de este ente que depende del Ministerio de Cultura es el factor que subraya el concejal de cultura Antonio Manresa, "estamos pendientes de su convocatoria para la reunión, siempre para sumar".

La aportación municipal a la Muestra de Alicante en su última edición fue de 8.000 euros en ayudas directas más las indirectas de la cesión de espacios como el Teatro Principal, Las Cigarreras y los centros sociales Gastón Castelló, Isla de Cuba y Felicidad Sánchez. "Apostamos por el teatro y por la continuidad de la Muestra, como dije en la gala de entrega de la Palma", recalca el edil, "quiero que siga porque es buena para Alicante y para el teatro". Por ello cree que si hay problemas en la continuidad sería cuestión estatal: "Si se pierde, no será por el Ayuntamiento".

El comunicado de Protea también dirige su mirada a Madrid cuando indica que "los profesionales teatrales esperamos también que se pronuncie el Inaem, que es el organismo público que realmente sostiene la Muestra de Autores de Alicante. Los responsables de este instituto son los que en última instancia decidirán sobre su continuidad en nuestra ciudad". Por eso insisten en que "pedimos a las administraciones competentes, y de manera especial al Ayuntamiento y a la Diputación de Alicante, que defiendan la Muestra, que se impliquen de verdad".

Y ahí ha habido novedades en la última semana. Fernando Cerón, subdirector general de Teatro, renunciaba a su cargo la semana pasada. Y también a través de un comunicado razonaba que su decisión se debía a "las dificultades con las que me enfrento a diario para poder ejercer el trabajo" con "unos recursos del todo insuficientes". Y Heras, aún director de la Muestra, contaba en noviembre que confiaba en él, "que quiere que la Muestra siga —y me comprometo a ayudarle—, pero si no hay el apoyo aquí, a lo mejor el Ministerio dice que nos la llevamos".

