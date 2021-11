"El mejor invento para la cultura de nuestro tiempo", Alicante celebra la Muestra de Teatro

Bambalina Teatre Practicable, José Ramón Fernández y Ruth Gutiérrez componen el triplete de reconocimientos con que la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos ha celebrado su inauguración oficial. "El mejor invento para nuestra cultura desde el inicio de los años 90", como ha destacado el dramaturgo homenajeado en esta vigésimo novena edición.

En un pequeño acto celebrado en el escenario del Teatro Principal de Alicante a causa de la Covid, unas decenas de personas han asistido a la celebración de lo mejor de la profesión en España.

El primero en subir al escenario ha sido Jaume Policarpo, miembro fundador de Bambalina Teatre Practicable. Esta compañía valenciana fue la elegida por el jurado como la merecedora del premio Palma de Alicante. La delegada del IVC Alicia Garijo ha confesado su alegría por entregar este reconocimiento a unos profesionales "muy próximos a todos nosotros".

Las cuatro décadas de historia vividas por esta empresa "han recorrido las diversas especialidades de las artes escénicas desde la ópera a la danza", como ha explicado Garijo. Y les ha alabado porque "son un ejemplo de trabajo y esfuerzo desde la periferia. Y eso, ahora y siempre, no ha sido nunca fácil".

Ilusión por el futuro

Policarpo, en un breve discurso, ha recordado "cómo empezábamos, que solo teníamos ilusión". De ahí que haya celebrado un galardón que valora su trayectoria dentro del panorama nacional como un empujón para las nuevas generaciones que integran la compañía. "Verte reflejado en el espejo del reconocimiento de un premio tan prestigioso, es muy reconfortante. Sobre todo porque con eso hacemos acopio de energía para los jóvenes".

Esa misma ilusión es la que venía aparejada con la entrega de la tercera edición del premio Ana Diosdado a la mejor dramaturga. La directora institucional de artes escénicas de la Fundación SGAE, Ana Graciani, ha recordado la importancia de la existencia de un galardón "con la intención clara de dar visibilidad a la creación escrita por mujeres, porque hasta no hace tanto salvo honradas y excelentes excepciones como la propia Ana Diosdado, había poquísimas mujeres que escribían".

Una situación que contrasta con el momento actual. Graciani ha remarcado una clave en ese sentido. "Hasta ahora solo se contaba desde una mitad, pero por fin las mujeres tienen voz en la historia teatral. Está sucediendo algo, una explosión, pero todavía queda mucho trabajo por hacer porque no hemos llegado a la igualdad. Y por eso nace este premio, para ser altavoz".

Abrir camino sin miedo

La ausencia de los mundos asimétricos es la obra que ha llevado a Ruth Gutiérrez a lo alto de esta tercera edición. La autora de Santander define este texto como una investigación sobre la violencia, "el dolor de vivir en el centro de la violencia y no poder escapar de ella. Una violencia que proviene de muchos lugares y que se manifiesta de diferentes formas".

En un emocionado discurso, Gutiérrez ha recordado una anécdota familiar como ejemplo de influencia en su trayectoria. "Pensaba en mi abuelo y una vez que nos perdimos en la montaña y como llegamos a un punto sin retorno, sacó una navaja para cortar las malezas y zarzas y abrió camino. Y no es el más letrado, pero me enseñó a no tener miedo y a abrir otro camino". De ahí que proponga abrir otro nuevo, "donde la diferencia sea lo más bello. Ese es el camino por el que me gustaría abrir y por el que estoy con vosotras, celebrando la diferencia".

Sigue los temas que te interesan