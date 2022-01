Unique sobre el Benidorm Fest: "Mejores es una canción compuesta con vistas a Eurovisión"

Matt, Gio, Arman y Valen son los nombres de los componentes de 'Unique', la boyband del momento y uno de los 14 candidatos del Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión.

Lo que empezó a finales de 2017 en casa de Arman como una quedada entre amigos para "pasarlo bien" haciendo un poco de música, ahora es algo totalmente profesional gracias al trabajo de los productores Gabriel Oré, Marco Dettoni y el realizador audiovisual Eliezer Moreno.

Según cuenta Arman, los chicos están muy contentos de ser uno de los grupos candidatos para participar en la primera edición de este certamen musical, organizado por RTVE en colaboración con la Generalitat Valenciana."Lo que empezó grabando covers, hoy es otra cosa", explica el chico que lleva años actuando en uno de los musicales más taquilleros de España, El Rey León.

"Un segundo, todo se detiene. Lo que somos cambia". Así comienza 'Mejores', la canción elegida por esta banda de sonidos pop latino y baladas melódicas para visitar la terreta en los próximos días. Esta canción ha sido diseñada desde sus inicios con la vista puesta en Eurovisión y no solo en ganar el Benidorm Fest.

Juntos está cargada de vitalidad y optimismo, una canción con la que Unique ha querido recordar la importancia de la unión para el progreso y la evolución de la sociedad. Arman y sus compañeros, como probablemente otras muchas personas, está "cansado de escuchar siempre lo malo" porque "como humanidad tenemos muchas cosas buenas que demuestran que cada vez somos mejores y que juntos, todavía mucho más".

Ese es el mensaje que estos cuatro artistas quieren mandar a la sociedad porque "aunque somos malísimos, hemos conseguido muchas cosas". Además, "hay que aplaudir a toda esa gente que interviene en la evolución de la humanidad", concluye el dominicano.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos preguntado a Unique si se ven representando a España en Turín dentro de unos meses. Arman ha explicado que la mentalidad desde el principio ha estado puesta en Eurovisión y no solo en el Benidorm Fest. "Soñar no cuesta nada, pero de ahí a conseguirlo... No se puede saber. Aunque, nuestra intención desde el principio y todo el amor que le hemos puesto sí que ha sido esa".

Camino de un sueño

Entre los 14 candidatos hay mucho talento y también variedad de estilos musicales. Marta Sango, Rayden, Varry Brava, Javiera Mena, Chanel son algunos de los cantantes que lo darán todo en el Benidorm Fest. Algunos con más o menos trayectoria profesional, pero todos con mucha ilusión.

La favorita de Arman es Chanel porque "la conozco" y respeta mucho su trabajo. "Es una máquina y una artista increíble", explica. El talento del resto de participantes no es algo que asuste a Unique, sino al revés. "Me gusta porque como artista me hace ir más allá. "Todos somos compañeros, pero al final estamos en una competición por conseguir cumplir nuestro sueño, que es ir a Turín a representar a España en Eurovisión", concluye.

