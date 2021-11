María Moreno en Alicante con 'More (no) more', flamenco tradicional en constante evolución

María Moreno en Alicante con su último espectáculo 'More (no) more'. Cedidas por M. Moreno

"Yo creo que es un flamenco tradicional visto desde el prisma de una artista de esta generación", así define María Moreno su particular estilo de danza. More (no) more es el espectáculo con el que esta bailaora gaditana, de 35 años, pondrá fin al Festival Flamenco Mediterráneo 2021 el próximo 26 de noviembre.

Este evento, organizado por Fundación Mediterráneo, ha cumplido cinco años, y ha conseguido reunir al mejor talento flamenco del momento. Artistas como José Mercé, Carmen Linares o la bailaora Eva Yerbabuena han pasado por la sede de Fundación Mediterráneo en Alicante desde el pasado 14 de octubre.

En este espectáculo, la bailaora da rienda suelta a sus sentimientos a través de su cuerpo. More (no) more expresa esa nueva realidad a la que nos enfrentamos pospandemia. "Me enfrento a nuevos caminos que aparecen pues a raíz de la pandemia. He ido adquiriendo otras inquietudes", afirma.

Tradición y vanguardia

María Moreno también ha hablado del debate actual entre el flamenco tradicional y la evolución del género. "En mi generación hay miedo a dar un paso hacia adelante porque te pueden encasillar como un bailaor de flamenco tradicional o un moderno", explica la artista. Pero en su caso, la gaditana intenta "desarrollar todas sus inquietudes sin hacerse preguntas". Es algo que le sale poner en escena de forma natural.

La artista ve la diversidad en el género flamenco como algo positivo, una "amalgama de artistas super diferentes". EL ESPAÑOL de Alicante ha preguntado a la bailaora por sus favoritos en tu generación, aquellas personas que en el futuro pueden convertirse en auténticas leyendas del flamenco como José Mercé o Carmen Linares. Ha tardado un poco en contestar porque es muy "camaleónica", y ve en su generación mucho talento. Pero confiesa que siente admiración por la música de la ganadora del Premio Nacional de Danza 2021, Patricia Guerrero, así como también por la joven voz de María Terremoto.

María Moreno con More (no) more.

Si hay algo que María Moreno ha echado de menos durante los meses más duros de la pandemia han sido los abrazos. Así lo confesaba en una entrevista para otro medio de comunicación. Ahora, está muy contenta de poder pisar los escenarios, pero todavía hay veces que le cuesta creérselo hasta que no "se abre el telón", afirma.

En Alicante no ha bailado nunca, según cuenta. Pero tiene muchas ganas de poder hacerlo. Conoce el festival de la Fundación Mediterráneo y aprecia el trabajo de los artistas que han actuado en él en ediciones anteriores. "Estoy super contenta, y con muchísimas ganas de estar ahí", concluye.

María Moreno se ha hecho con diferentes premios a lo largo de su trayectoria. Pero destacan el Premio Revelación del Festival de Jerez en 2017, y el Giraldillo Revelación de la Bienal de Sevilla en 2018.

Sigue los temas que te interesan