Así es la espectacular transformación de la piscina climatizada de La Nucía tras una inversión de 1,5 M€

El alcalde Bernabé Cano en la reapertura de la piscina cubierta este viernes. La Nucia

La Piscina Climatizada de La Nucía ha reabierto sus puertas de manera oficial tras ser sometida a una profunda remodelación y modernización de sus instalaciones.

Para celebrar la reapertura del recinto deportivo, se ha organizado una jornada de puertas abiertas con actividades y acceso gratuito a las piscinas y gimnasios hasta las 22:00 horas, coincidiendo con el último día de matrícula gratuita y descuentos especiales.

La actuación ha sido financiada por la empresa gestora, Emtesport, mediante una inversión de 1,5 millones de euros destinada a convertir la instalación en un "nuevo espacio para el deporte, la salud y la convivencia", como destacan a través de un comunicado.

El alcalde ha destacado el alcance de esta reapertura para el municipio. "Hoy, 11 de septiembre ha llegado el día tan esperado por todas y todas para disfrutar de nuevo de la Piscina Climatizada de La Nucía. La espera ha merecido la pena porque se ha realizado una gran remodelación y renovación para que la ciudadanía de La Nucía y comarca disfrute de las mejores instalaciones, con una piscina a punto, renovados gimnasios y sala de spinning, entre otras", ha afirmado Cano.

El alcalde también ha incidido en la necesidad de acometer este proyecto tras 20 años de funcionamiento. "Después de 20 años de vida era necesaria esta renovación y modernización de la Piscina, con una gran inversión, para que vuelva a ser uno de los referentes de 'La Nucía, Ciudad del Deporte'", ha subrayado.

En el plano deportivo, los dos gimnasios del complejo han sido totalmente renovados con maquinaria de última generación. El gimnasio del Pabellón se ha acondicionado para impartir disciplinas como clases del deporte híbrido Hyrox-Hyatón y Powerlifting, mientras que el gimnasio con vistas a la piscina ya se encuentra prestando servicio a los primeros usuarios.

La visita este viernes a las zonas deportivas de la piscina. La Nucia

La sala de spinning (ciclo indoor) ha duplicado su superficie y cuenta con nuevas bicicletas, pantalla de gran formato e innovaciones en climatización e iluminación. Asimismo, se han reformado por completo las salas de tatamis.

A nivel técnico y estructural, la intervención principal ha consistido en la renovación integral de la deshumidificadora y del sistema de climatización, además de las conducciones, las placas solares y la mitad de la cubierta del edificio.

De igual forma, se han reparado los vasos de las dos piscinas, los vestuarios, los jacuzzis y la zona de spa, permitiendo que los asistentes hayan podido estrenar las instalaciones practicando natación u otros ejercicios en el agua.

Las amplias zonas deportivas de la piscina incluyen espacios para practicar Hyrox. La Nucia

Para la temporada 2026-2027, el centro ha preparado un programa con más de 50 sesiones semanales, entre las que destacan Ciclo Indoor, Power (Hyrox), Core training, Aquagym, Gimnasia Vital, Functional Training, Pilates Mat, HIIT, Espalda sana y movilidad o GAP, además de cursos de natación para todas las edades y niveles.

El área de ciclismo en interiores. La Nucia

"Animamos a todos los nucieros y nucieras y vecinos y vecinas de la comarca a visitar la piscina y disfrutar con las más de 50 actividades semanales programadas", ha concluido el alcalde.

En la visita guiada por el complejo realizada durante la mañana de la apertura, Marc Uris, director de la Piscina Climatizada, Matzlaen Laskibar, CEO de Emtesport, y concejales de la corporación municipal han acompañado al alcalde Cano entre una gran expectación de los vecinos.

Las inscripciones para abonos y cursos de la nueva temporada continúan abiertas en la recepción del centro y a través de su página oficial (https://lanuciapiscina.es/).