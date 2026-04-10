Michelle Baker, la guía favorita de los británicos en Benidorm: "Hay una huida de la 'zona guiri' hacia el casco antiguo"

Los británicos que llegan a Benidorm están cada vez más interesados en el lado cultural de la ciudad y menos en el ocio barato de la denominada 'zona inglesa', que sigue siendo su principal atractivo.

A lo largo de los últimos años, se ha producido una migración paulatina de turistas que buscan sol y playa, pero también el lado más tradicional de la ciudad de los rascacielos.

La creadora de contenido Michelle Baker, quien está detrás de la cuenta de Facebook Benidormforever y lleva 20 años siendo la brújula de estos viajeros, ha ido viendo de primera mano la creciente demanda de actividades turísticas que van más allá de los pubs de la calle Gerona.

"Desde la pandemia ha habido mucho más interés por la zona histórica y cultural de Benidorm. Al descubrir este lado, el interés de los británicos por las cuestiones culturales, la gastronomía y lo típicamente español ha aumentado con creces", asegura Baker.

Este cambio se ha visto reflejado durante la Semana Santa. Si bien la británica reconoce que, "en comparación con otras ciudades de España, Benidorm no hace mucho hincapié en las procesiones de Semana Santa, cada vez atraen a más gente".

A diferencia de otros destinos que hacen de la festividad cristiana su marca, en Benidorm este reclamo es un aliciente más para aquellos turistas que ya han comprado su billete y buscan impregnarse de la cultura española sin alejarse demasiado de sus servicios y reclamos naturales.

"Ellos aprovechan sus fechas de vacaciones para verlo, y ahí es donde entro yo: me gusta informarles de dónde pueden ir para disfrutar de estas procesiones y explicarles un poco de qué van. Con decirles dónde y a qué hora es suficiente para que se vayan contentos", comenta.

La creadora de contenido señala que en Semana Santa hay muchísima gente, especialmente británicos, disfrutando de las procesiones porque cada vez hay una mayor huida de la 'zona guiri' (la zona de Levante) hacia el centro.

Lo que más les atrae es "ver este lado de España y su capacidad de unir a la gente a través de su cultura, ya sea en Semana Santa, las fiestas patronales o la ofrenda de flores", resume.

Protección del casco antiguo

Para incentivar esta tendencia y atraer turismo de calidad, Michelle Baker propone "proteger el centro, porque lo que realmente atrae a los turistas es lo típicamente español".

"Si permitimos que se abra un supermercado cada tres metros o un KFC en la Alameda con su cartelería habitual, el centro acabará igual que el Rincón de Loix", sostiene.

Para ella, debería haber una regulación más estricta sobre la cartelería de determinados negocios para "disimularlos; es tan fácil como sacar una ordenanza municipal".

"Si el casco antiguo y la zona de la playa de Levante acaban pareciendo lo mismo y se pierde esa diferencia, los turistas que buscan algo más cultural acabarán yéndose a otros sitios como Altea o Villajoyosa", advierte.

Y pone el ejemplo del Vaticano u otras ciudades europeas donde "hay un McDonald's, pero no verás la 'M' dorada porque no está permitido; es mucho más discreto, no pasa nada y el lugar sigue pareciendo el Vaticano, no Las Vegas", concluye.