La empresa Veolia mejora sus índices de satisfacción en Benidorm y lidera la valoración de los servicios municipales

Veolia, la empresa encargada de la gestión del servicio de agua en Benidorm, ha realizado recientemente su "Encuesta de Satisfacción de Clientes" correspondiente al año 2025. Este estudio, que la compañía lleva a cabo de forma periódica, tiene como finalidad conocer la opinión de los usuarios sobre la prestación del servicio en el municipio.

Para la elaboración del informe se entrevistó a una muestra de 100 clientes adultos, residentes en viviendas particulares y responsables de la contratación de los suministros. A través de distintos indicadores —como la satisfacción global, la fidelidad, la valoración del servicio o la imagen corporativa— se analizó el grado de satisfacción de la clientela con el servicio durante el año evaluado.

Los resultados reflejan una mejora general en la percepción del servicio respecto al año anterior. Un 71% de los encuestados se declara satisfecho y un 22% lo considera aceptable, lo que supone que un 93% de las valoraciones son positivas.

La nota media global sube 0,61 puntos y alcanza los 8,23 sobre 10. Por su parte, el índice de fidelidad registra un avance aún mayor: aumenta 0,93 puntos hasta situarse en 8,28. Además, un 16% de los usuarios percibe mejoras directas en el servicio en comparación con 2024, y el NPS (Net Promoter Score) crece un 38%.

En cuanto a la opinión sobre los distintos aspectos del servicio, el 94% de los vecinos valora muy positivamente la continuidad del suministro, con una nota media de 9,40. También destaca el nivel de satisfacción con la presión del agua en los hogares, con un 74% y una media de 8,50 puntos.

Otros indicadores como la claridad y comprensión de la factura (7,65) o la calidad del agua (7,48) muestran igualmente una evolución positiva. El servicio de abastecimiento de agua se consolida así como el mejor valorado por la ciudadanía (36%), por delante de otros como la electricidad o la limpieza viaria.

Por último, en el área de "Atención al Cliente", la encuesta revela que el teléfono continúa siendo el canal preferido por los usuarios para realizar gestiones (52%), seguido de la atención presencial en oficinas (16%) y el área de clientes de la web (8%).