Detienen a una pareja de ladrones tras hacerse con 65.000 euros con el método de "hurto cariñoso" en Benidorm

Una pareja de ladrones ha sido detenida por hacerse con un botín de 65.000 euros entre joyas y relojes con el método de "hurto cariñoso" en Benidorm.

Los detenidos por la Policía Nacional, un hombre y una mujer, de 30 y 36 años de edad, se hicieron con un botín de diversas joyas de oro de gran valor, y una colección de once relojes de elevado valor, en el domicilio de un varón de avanzada edad.

La víctima fue abordada por una mujer que entabló una conversación con él, y en un momento dado, dicha mujer, simuló que se encontraba algo indispuesta, por lo que la víctima le ofreció ir a una cafetería cercana.

Una vez allí, entablaron una conversación en la que se intercambiaron los números de teléfonos.

Esa misma tarde la víctima recibió una llamada de la joven proponiéndole un encuentro en el mismo lugar. Tras volver a verse, la mujer con actitud cariñosa convenció al hombre para ir a su domicilio.

En el tiempo que estuvieron ambos en el domicilio, la mujer le insistió en ver todas las habitaciones de la vivienda y tras unas horas allí, se marchó del lugar.

Siguiendo el conocido método de "hurto cariñoso", dos días después la víctima volvió a recibir varias llamadas de esta mujer en las que mostraba mucho interés en quedar nuevamente.

Tras ceder en volver a verse de nuevo en su domicilio, la presunta autora aprovechó un descuido para sustraer diversas joyas de oro de gran valor y una colección de diez relojes de alta gama que la víctima guardaba en la vivienda, seguidamente abandonó el domicilio a toda prisa a bordo de un vehículo conducido por una tercera persona.

Al darse cuenta del engaño, acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia, iniciándose una investigación en la que los agentes pudieron obtener la identificación del vehículo de huida a bordo del cual iban los presuntos autores y las posibles vías utilizadas para eludir la acción policial.

La mujer ya había sido investigada por otros "hurtos cariñosos" y tras ser identificada se le detuvo junto al otro autor.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.

Alerta de "hurtos cariñosos"

La Policía Nacional advierte de que este método es ampliamente conocido por los investigadores y responde a un patrón común que consiste en la aproximación de una mujer (la autora) a un varón (la víctima) normalmente.

Una vez situada muy cerca, ésta inicia una serie de caricias, piropos e insinuaciones libidinosas, que provocan en la víctima desconcierto.

Después del uso de dicha maniobra de distracción, la autora aprovecharía para sustraer aquella joya o reloj de elevado valor que portase la víctima.

"En estos casos, la mujer suele ir acompañada de otros coautores que esperan en las proximidades en un vehículo para dar cobertura y así, poder huir del lugar rápidamente una vez perpetrada la sustracción", explica la Policía.