El Benidorm Summer Fest será una realidad en 2026: el ayuntamiento "ya está trabajando"

La quinta edición del Benidorm Fest llega con una deseada sorpresa: en 2026 habrá un festival de verano. La propuesta, prevista desde el principio de esta alianza entre Ayuntamiento de Benidorm, RTVE y Generalitat, llega como gran empujón para la ciudad. Desde el consistorio confirman que "ya está trabajando" en ello.

Jesús Carrobles, concejal del Ayuntamiento de Benidorm, confirma a EL ESPAÑOL que este nuevo proyecto es un compromiso adquirido con la televisión pública: "Estamos trabajando con Televisión Española y al terminar este Benidorm Fest empezaremos a trabajar ya con el Benidorm Summer Fest".

La idea de lanzar un festival en torno a los artistas que participan en este concurso se tenía desde el primer momento, pero se necesitaba que hubiera una selección suficiente conforme pasaran las ediciones para organizar un cartel. Este 2025 se esperaba poder lanzarlo, pero con la tragedia de la dana, cambiaron los planes.

Carrobles asegura que la realización del festival ya está garantizada, aunque quedan por definir los detalles finales de su estructura. "Es un compromiso que teníamos tanto Televisión Española como nosotros y sí se va a hacer", prosigue, "lo que tenemos que terminar es de configurar si uno o dos días".

El formato podría no centrarse únicamente en los artistas nacionales. Carrobles avanza "también vamos a traer artistas internacionales de Eurovisión, artistas de que tengan que ver con la esfera que quiere Televisión Española".

La salida de RTVE de la próxima edición de Eurovisión había despertado dudas sobre el futuro del Benidorm Fest, ya que es es el concurso que elige a la canción que compite por el micrófono de cristal. Esto deja vía libre para potenciar aún más esta marca. Por eso Carrobles puntualiza que la prioridad inmediata del consistorio sigue siendo el certamen de invierno.

Un espacio musical fijo

La llegada del Benidorm Summer Fest es posible gracias a una estrategia que busca rentabilizar al máximo el recinto del Guillermo Amor, especialmente después de los problemas logísticos que presentaban festivales anteriores, como explica.

El Ayuntamiento invirtió casi un millón de euros hace dos años para transformar el espacio en un recinto mixto, buscando sacarle mayor rentabilidad. Y en ese punto Carrobles señala que, anteriormente, no se conseguía este objetivo porque el Low Festival, por ejemplo, "tenía 18 días de montaje, 10 días de desmontaje, más los tres días del festival".

La nueva estrategia se basa en establecer una producción fija que permanecerá montada durante gran parte del verano, adaptando todos los eventos a esta infraestructura. El concejal confirmó que el recinto "va a estar desde el 27 de junio, que será la fecha de inauguración del primer evento musical, hasta el 23 de agosto".

Esta instalación permanente abarata costes para los promotores y permite una gestión más flexible, con la intención de que se utilice frecuentemente. Carrobles indica que la meta es que el recinto tenga "una repercusión importante y que se utilice bastante".

Mejor experiencia

La planificación del nuevo recinto incluye una adaptabilidad de aforos, buscando mejorar la experiencia del público en cualquier circunstancia. Este nuevo espacio se ha diseñado con la posibilidad de tener hasta tres tipos de aforo.

El aforo más pequeño será de cinco mil asistentes, el aforo medio hasta quince mil y luego un aforo de hasta veinticinco mil para los grandes festivales o artistas muy muy top".

El compromiso municipal se centra en ofrecer una experiencia de gran calidad, dando prioridad a la comodidad y evitando los problemas típicos de los festivales masivos. Jesús Carrobles subraya que "queremos que sea un recinto muy top, no queremos el festival de valla de obra con malla o lona".