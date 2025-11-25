El sindicato CCOO denuncia que la atribución 'a dedo' de mandos policiales en Villajoyosa ha caducado

La situación de la Policía Local de Villajoyosa se ha tornado insostenible, más allá de la investigación judicial por una supuesta prevaricación administrativa del alcalde, el popular Marcos Zaragoza, y su jefe de Recursos Humanos, en la asignación de mandos dentro de la unidad. Ahora, el sindicato CCOO también ha denunciado que mantener a estos mandos nombrados 'a dedo' más allá del 15 de noviembre es ilegal.

CCOO registró el pasado 31 de octubre en el Registro del Ayuntamiento un documento que denuncia la irregularidad de mantener mandos policiales en situación de interinidad mediante atribuciones de funciones temporales superando el límite legal de un año, advertencia que cobra especial relevancia tras las investigaciones abiertas, como ha venido informando EL ESPAÑOL De Alicante.​​

En concreto el escrito habla de la "asignación temporal de funciones de inspector" a dos oficiales de la Policía Local bajo el supuesto "excepcional" cuando "las necesidades del servicio lo justifiquen" pero con una "duración máxima de dicha asignación, que en ningún caso podrá superar el año de duración". "Por lo que indefectiblemente", continúa el escrito, "el 15 de noviembre de 2025 dichos inspectores deben retornar a su categoría original sin posibilidad de prórroga".

Además, señala, que "resolver una nueva asignación de funciones en los mismos términos es contraria a derecho y podría incurrir, al menos, en un fraude de ley o, en una casuística más grave, en un posible ilícito penal".

Todo esto se produce después de las controvertidas oposiciones para la Policía Local, en la que una candidata que había aprobado fue excluida por no disponer del carné de conducir A2 en el momento de la prueba, pese a que posteriormente la justicia avaló la reclamación y ordenó su reposición, considerando la exclusión improcedente y contraria a los principios de buena fe y confianza legítima.​

Y es que los sistemas de oposiciones para cubrir los puestos de mandos de la Policía Local de Villajoyosa, en su mayoría de forma "interina" por agentes con una calificación profesional inferior, siguen en entredicho. De ahí la investigación judicial al alcalde Zaragoza.

Según CCOO, "el Ayuntamiento ha dispuesto de tiempo más que suficiente para convocar y cubrir dichos puestos y es motivo por el que este sindicato se muestra contrario a cualquier otra solución provisional que no sea la convocatoria de las plazas referenciadas".

Además de la polémica por los nombramientos, varios agentes y mandos interinos han tenido que declarar por actuaciones presuntamente irregulares, como la omisión en la detención de un maltratador reincidente y otras intervenciones cuestionadas, lo que crea una situación de tensión interna y desconfianza en la gestión policial.​

Oposiciones

De este modo, CCOO reclama la convocatoria urgente de las plazas de mando vacantes por procedimientos objetivos y públicos, rechazando soluciones provisionales que perpetúen la interinidad y la exclusión injustificada del resto de agentes.

Se da la circunstancia, además, de que el pasado 11 de noviembre de este año, el Ayuntamiento publicó la lista de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Intendente de la Policía Local por turno de promoción interna.

En esa publicación se informa de que solo J.C.M.B. ha sido admitido en el concurso oposición que tendrá el próximo 3 de diciembre a las 9 horas en Salón de Plenos, la realización de la primera prueba de aptitud psicotécnica. Y se trata de uno de los agentes cuyo nombramiento está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Villajoyosa en la causa abierta al alcalde y al jefe de Recursos Humanos