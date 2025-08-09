Oleada de robos en coches en los parkings del hospital comarcal de la Marina Baixa en Villajoyosa

Detalle de una puerta forzada en uno de los parkings del hospital de La Vila, al fondo.

Los aparcamientos habilitados en el hospital comarcal de la Marina Baixa de Villajoyosa están sufriendo en la última semana una oleada de robos masiva. Se produce en verano, cuando la población de la comarca (a la que pertenece Benidorm) duplica o triplica el número de residentes y turistas. La gerencia del hospital ha informado a la Policía Local que ha aumentado el número de patrullas. Y ahora se investiga la procedencia de sus autores.

Los hechos se agravan por la gran superficie de aparcamiento habilitado desde que comenzaron las obras de ampliación del hospital. Algunos trabajadores y usuarios a veces tienen que dejar su vehículo hasta a un kilómetro de distancia de las instalaciones cuando se llega a hora punta de afluencia de pacientes.

Los sanitarios que trabajan en el hospital están hartos de ver cómo las puertas de sus vehículos son forzadas y les sustraen desde cargadores de móviles a ropa u otros enseres. Los sindicatos y trabajadores a título personal se han quejado a la gerencia del centro sanitario. Y desde esta se ha enviado una comunicación para que se extremen los cuidados e informen a los servicios de seguridad.

"Queremos informarles que se ha reforzado la seguridad en colaboración con las autoridades locales. Estamos trabajando en coordinación con la Policía Local, que ya están realizando rondas periódicas e intensificando las labores de patrullaje de la zona", afirma el escrito.

Un coche de la Policía Local patrulla en el parking del hospital de La Vila.

"Se recomienda a todo el personal no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos y reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa al personal de seguridad", señala la comunicación.

Las puertas de los coches son forzadas con palancas incluso si no hay objetos de valor a la vista dado que la amplitud de la superficie de los parkings impide un control exhaustivo por parte de los servicios de seguridad del hospital y de la Policía Local.

Fuentes de la Policía Local de Villajoyosa confirman todo lo sucedido y anuncian una investigación en profundidad para dar con los autores de los robos en los vehículos. Se sospecha que pueden ser grupos de "rateros" llegados desde Alicante o de otros municipios de la provincia a través del Tram y que una vez en las inmediaciones del hospital "revientan los coches". Aunque no se descarta la presencia de alguna banda local.

Desde el Ayuntamiento La Vila han comunicado que "la Policía Local de Villajoyosa realiza controles rutinarios diarios en el área del Hospital de la Marina Baixa en los diferentes turnos de trabajo y ya se están investigando los últimos incidentes".

También, que "el trabajo de vigilancia en el área del centro sanitario la está asumiendo la Policía Local para apoyar el trabajo de la Guardia Civil. El Ayuntamiento ya ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno el aumento de efectivos de Guardia Civil para poder atender las necesidades de la población de Villajoyosa".

Desde el sindicato CSIF emitieron ayer un comunicado en el afirmaban que "estos actos de vandalismo, que se registran sobre todo en vehículos que pasan mucho tiempo estacionados en el parking, no solo afectan la integridad de los vehículos, sino que también generan un ambiente de inseguridad y desconfianza entre los trabajadores. El problema citado genera un gran malestar para los mismos, que vienen a trabajar con la preocupación de no saber cómo estará su vehículo al finalizar la jornada laboral".

Por eso exigieron medidas como "instalación de cámaras; dos guardias de seguridad las 24 horas en los aparcamientos; coordinación con la Guardia Civil y/o la Policía para localizar a quienes sean responsables de estos actos; habilitación de un parking exclusivo para los empleados con el fin de reducir el riesgo de nuevos actos vandálicos y mejorar la seguridad del personal; y que se dé permiso para mover sus vehículos a los trabajadores que van a pasar más de una jornada de siete horas trabajando en el hospital"."