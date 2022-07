La Nucía estrena himno 317 años después de su independencia de la Baronía de Polop

Hoy, sábado 9 de julio, se ha celebrado el 317 aniversario (1705-2022) de la fundación de La Nucía como pueblo independiente de la Baronía de Polop. Para conmemorarlo se ha celebrado un pleno institucional donde se ha aprobado el "himne oficial", escrito por Miguel Guardiola, cronista oficial de La Nucía con música del compositor Alberto Guardiola Ochando.

Tras el pleno, se ha estrenado la obra en concierto en l’Auditori, con la banda de la Unió Musical La Nucía y la voz del tenor Alberto Guardiola Ochando. La gran ovación final del público de l’Auditori ha hecho que se repitiera una parte de él, al final del “Concert del 9 de Juliol” de la Unió Musical de La Nucía.

Como ha nombrado Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, en su discurso, ha sido la combinación perfecta "nuestro himno, interpretado por nuestra banda en el 9 de juliol, el día de la Nucía". El primer edil agradeció públicamente a Miguel Guardiola y Alberto Guardiola por el "himne oficial", así como a la banda de la Unió Musical de La Nucía.

El final del himno dice "Nuciers, tots a una vegada amb el cor ple d’alegria, alcem els braços i diguem, Visca La Nucia". Esta última frase fue coreada por todo el público. Se trata de una nueva seña de identidad propia.

Muy emocionado

El tenor Alberto Guardiola ha sido la primera persona en cantar el “himne oficial” de La Nucía, cuya música fue compuesta por él mismo. Tenor y músico profesional con raíces nucieras, ha demostrado su "emocion" al interpretarlo. "Me he sorprendido y me he vuelto a emocionar por la fantástica respuesta del público y del pueblo de La Nucía".

Un instante en la interpretación del himno.

"Hoy era el día del estreno, era un examen y ha gustado mucho y emocionado al público que es el objetivo de todo himno. Quiero agradecer a la Unió Musical La Nucía y su director Ramón Lorente por su excelente al trabajo e implicación en este proyecto", ha añadido Guardiola quien ha agradecido al Ayuntamiento su confianza para poner música a la letra escrita por el cronista.

Previamente, un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de La Nucía ha aprobado el "Himne Oficial de La Nucia" por unanimidad con los votos a favor de las tres formaciones políticas: Ciudadanos, PSOE y PP. En presencia en la mesa de presidencia de Miguel Guardiola, cronista oficial de La Nucía y autor de la letra del himno y Alberto Guardiola Ochando, compositor de la música del himno.

Tras el acto institucional ambos recibieron un diploma y una placa de manos de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, en nombre de la corporación por "su extraordinario trabajo, totalmente desinteresado y por el gran legado que nos han dejado con este Himne Oficial de La Nucia".

El himno

El himno recuerda historia del municipio y el paso de los diferentes pueblos y culturas por sus tierras. Así como los sucesos y acontecimientos que han marcado la historia de La Nucía, como el fenómeno de la emigración del pueblo nuciero en los siglos XIX ay XX al Argelia, Estados Unidos, Cuba e incluso a Australia.

Musicalmente, combina marcha, pasodoble, fanfarria para poner en valor la letra que “nos toca la fibra sensible com a nuciers i nucieres”, afirmó Alberto Guardiola.

