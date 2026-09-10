Vuelta al cole de estreno en Alicante con más de 1.000 mejoras en centros y el triple de inversión en mantenimiento

El alcalde, Luis Barcala, junto a las concejalas de Educación, Mari Carmen de España, e Infraestructuras, Cristina García, en una visita en el marco de una visita al CEIP San Fernando con motivo del inicio del curso escolar. Ayuntamiento de Alicante

Alicante está de estreno en la vuelta al cole de los cerca de 60.000 alumnos matriculados gracias a las más de un millar de intervenciones y mejoras realizadas en colegios, de las cuales más de 300 se han realizado durante el verano.

Las actuaciones corresponden al nuevo contrato de mantenimiento de centros educativos del Ayuntamiento de Alicante, que triplica la cuantía destinada a este servicio hasta alcanzar los 1,5 millones de euros anuales.

A la mejora de los centros educativos existentes se añade la apuesta por la construcción de nuevos colegios en colaboración con la Generalitat, como es el caso de La Almadraba, cuyas obras están muy avanzadas, El Somni, que también está en ejecución, o La Cañada del Fenollar, que acaba de preadjudicarse.

"Tras ocho años de Botànic en los que no se construyó ni un solo colegio, la colaboración y el interés del actual Consell ha conseguido que salgan adelante los proyectos Edificant y también el nuevo CEIP La Almadraba", ha argumentado el alcalde, Luis Barcala, en el marco de una visita al CEIP San Fernando.

"El plan de mejora y mantenimiento de los centros educativos es una de las grandes prioridades del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante y lo estamos demostrando con inversión y con hechos", ha destacado Barcala.

"Hemos triplicado la cuantía del contrato de mantenimiento hasta los 1,5 millones anuales y esa inversión se está notando ya, y mucho, en la mejora de las instalaciones de nuestros centros educativos", ha añadido.

Los trabajos de mantenimiento y mejoras en centros educativos han priorizado las actuaciones más urgentes, como reparaciones de cubiertas en CEIP San Fernando; reparación de forjados en el CEIP Azorín; o sustitución de tuberías en San Blas. También se han llevado a cabo reparaciones o sustituciones de grifos en lavabos, inodoros, puertas, persianas, barandillas, estanterías, vallas, ventanas y cerraduras, entre otros elementos.

De los más de mil realizados con el nuevo contrato, 311 se han realizado en los meses de verano y hay medio centenar más en trámite.

A estas intervenciones se suman las obras de modernización y mejora de las instalaciones emprendidas dentro del plan de choque para actuaciones que requieren obras de mayor calado y que ya están en marcha o ejecutadas en 28 centros.

Entre ellas, se encuentran obras y proyectos de mejora en los centros educativos Benalúa, Gloria Fuertes, Nou d’Octubre, La Aneja, Voramar, Rafael Altamira, Enric Valor, San Blas, Ramón Llull, Santa Faz, Gabriel Miró, Florida, Óscar Esplá, escuela infantil El Tossalet, El Palmeral, El Tossal, Santo Domingo, Bacarot, Campoamor, La Paz, José Carlos Aguilera, La Condomina, Lucentum, Manjón Cervantes, Azorín, San Gabriel, Emilio Varela e Isla de Tabarca.