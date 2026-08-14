Luz verde judicial a Tambora: un tribunal de Alicante ordena retirar el precinto y permite retomar la actividad de eventos

Tambora Open Air abre este viernes. El espacio creado por el Grupo Magma tiene el permiso judicial para hacerlo y así aprovechar para completar la oferta de ocio del fin de semana en Alicante.

El Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado el Auto 230/2026, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, mediante el cual concede la medida cautelar solicitada por la mercantil, lo que permite así la reanudación de su actividad de eventos al aire libre.

La resolución judicial suspende de forma inmediata el precinto de las instalaciones situadas en el Vial Flora de España número 29, que había sido ejecutado por la Policía Local a finales del mes de julio.

La magistrada fundamenta su decisión en la existencia de una "apariencia de buen derecho" a favor de la empresa, al observar que el Ayuntamiento de Alicante podría haber incurrido en defectos procedimentales graves.

Según el auto, la administración municipal ordenó la suspensión basándose en la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, pero no llegó a iniciar el preceptivo procedimiento sancionador en el plazo de quince días tras adoptar la medida provisional.

Esta omisión legal conlleva, según la normativa vigente, que la medida administrativa pueda considerarse caducada, lo que el tribunal califica como un supuesto de caducidad de la medida cautelar administrativa.

Otro punto clave es la validez de la Declaración Responsable presentada por Tambora el pasado 29 de abril de 2026 para una superficie de 937,68 m² y un aforo de 990 personas.

El tribunal destaca que no existe una resolución municipal que haya declarado la ineficacia o inhabilitación de dicha declaración responsable, por lo que debe considerarse "plenamente vigente" hasta que se demuestre lo contrario.

Respecto a la seguridad, el auto señala que la empresa aportó un certificado favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA) que verifica el cumplimiento de las condiciones técnicas exigibles.

La magistrada subraya que, a la vista de la documentación, "no consta que efectivamente estemos ante un supuesto que pueda afectar a la seguridad ciudadana", desestimando así uno de los argumentos principales del Ayuntamiento.

Sobre la supuesta infracción urbanística alegada por el consistorio, la justicia aclara que esta se limitaba únicamente al incumplimiento de desmontar instalaciones provisionales, lo cual no justifica el cese total de la actividad.

El tribunal también ha valorado el "indiscutible" daño económico que el cierre y precinto causaba a la mercantil, lo que hacía necesario actuar de urgencia para evitar que el recurso judicial perdiera su finalidad.

Tras conocerse la resolución, Mario Puche, propietario del Grupo Magma al que pertenece el proyecto, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por el apoyo recibido.

"Gracias a la ciudad"

"Solo puedo dar las gracias. A la ciudad, que nos ha acompañado estas semanas de una manera que no esperábamos, y a mi equipo, que no se ha movido del sitio ni un día", ha manifestado Puche a EL ESPAÑOL tras el fallo judicial.

El empresario ha reafirmado este viernes su compromiso con la legalidad vigente. "Seguimos donde hemos estado siempre: dispuestos a hacer lo que los servicios técnicos del Ayuntamiento nos indiquen. Esta ciudad es nuestra casa y aquí vamos a seguir".

Finalmente, la magistrada ha decidido no exigir caución o garantía económica a Tambora Open Air para hacer efectiva la suspensión del precinto, al no haberse acreditado perjuicios que deban ser cubiertos por dicha fianza.

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Esta resolución judicial, firmada este 14 de agosto, permite a la empresa retomar su programación de la temporada 2026, aunque el Ayuntamiento aún dispone de un plazo de quince días para interponer un recurso de apelación.