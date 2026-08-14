Entra en vigor: la Policía reactiva el control de patinetes ante la nueva normativa de la DGT del 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2026, los usuarios de patinetes eléctricos en Alicante se enfrentan a una oleada de controles policiales motivada por la entrada en vigor de la nueva normativa estatal de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Las concejalías de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Alicante han anunciado que la Policía Local activará campañas específicas para verificar el cumplimiento de las nuevas reglas obligatorias, que incluyen el uso de casco homologado, chaleco reflectante, luces, seguro de responsabilidad civil y certificado de circulación, además de exigir una edad mínima de 15 años para conducir.

El incumplimiento de estas medidas, como circular sin casco, se considera una infracción grave que puede acarrear una multa de 200 euros.

Requisitos obligatorios

La nueva normativa establece un conjunto de condiciones que todos los conductores de patinetes eléctricos deben cumplir para evitar sanciones. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

- Edad mínima: Los menores de 15 años no podrán conducir patinetes eléctricos bajo ninguna circunstancia.

- Casco homologado: Su uso es obligatorio para todos los conductores y los agentes verificarán que esté debidamente homologado.

- Chaleco o elementos reflectantes: Es obligatorio llevar chaleco reflectante o elementos similares en condiciones de poca visibilidad o durante la noche; los profesionales (riders) deberán llevarlo siempre.

- Alumbrado: Los patinetes deben incorporar luces delanteras y traseras, que deberán estar activas de noche o con baja visibilidad. La obligatoriedad de llevar las luces encendidas las 24 horas se ha aplazado hasta octubre de 2027.

- Seguro y certificado: Desde el 2 de enero de 2026 es obligatorio el seguro de responsabilidad civil, y el Certificado de Circulación es requerido desde 2024. El registro en la DGT tiene una tasa de 8,67 euros y el seguro debe cubrir como mínimo 6.450.000 euros por daños a las personas y 1.300.000 euros por daños a los bienes por siniestro.

Límites de circulación y velocidad

La normativa de la DGT también impone restricciones sobre dónde y cómo se pueden utilizar estos vehículos de movilidad personal. Los patinetes eléctricos solo podrán circular por vías segregadas, como carriles bici o vías ciclistas interurbanas, y está prohibido su uso por aceras, zonas peatonales, autopistas y autovías.

Además, los conductores deben circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Campañas de control

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha destacado que “la Policía Local ultima la puesta en marcha de nuevas campañas de control de patinetes y otros vehículos de movilidad personal para comprobar que sus vehículos cuentan con todos los requerimientos (luces, reflectantes, seguro y certificado de circulación), además de que los conductores circulen con los elementos de protección personal como es el casco, chaleco y sean mayores de 15 años, circulen a menos de 25 kilómetros por hora y por las vías autorizadas”.

Calero recordó que la Policía Local ya ha realizado campañas de control en los últimos meses conforme han ido entrando en vigor las medidas de la nueva normativa.

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, explicó que “la nueva norma se adapta al cambio de visión de la movilidad que ha tenido lugar en los últimos 20 años, en los que se ha pasado de un enfoque centrado en la carretera y en el vehículo a otro que lo hace en las personas y los entornos urbanos”. De Juan añadió que el Ayuntamiento ha informado desde noviembre sobre la nueva normativa mediante la instalación de carpas informativas.

Impacto en ciclistas y otras sanciones

La nueva normativa también afecta a los ciclistas, ya que se suprimen las exenciones de uso del casco y todos los ciclistas deberán llevarlo en vías interurbanas. Los ciclistas profesionales (riders) deberán usar casco de protección y chaleco reflectante en todo momento. Ambas situaciones son infracciones graves con sanción económica de 200 euros.

En vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril para mejorar su seguridad, y los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

Además de las multas por no llevar casco o chaleco, otras infracciones como el uso de auriculares o el teléfono móvil mientras se conduce, o superar la tasa de alcohol establecida, pueden acarrear sanciones que van desde los 100 euros (infracciones leves) hasta los 500 euros (infracciones graves), según la ordenanza municipal de Circulación de Peatones y Vehículos. Circular sin seguro o sin registro en la DGT puede suponer multas de hasta 800 euros, dependiendo del tipo de vehículo y las circunstancias.

Contexto y plazos de la normativa

El Real Decreto 52/2026, publicado en el BOE el 30 de enero de 2026, establece la obligación de que todo patinete eléctrico que circule por vía pública esté inscrito en el Registro de Vehículos Personales Ligeros y lleve el correspondiente certificado de circulación. Los patinetes que no cuenten con el certificado de circulación (homologación posterior a enero de 2024) podrán registrarse como ‘vehículo no certificado’ y circular hasta el 22 de enero de 2027. Después de esa fecha, los VMP sin certificado no podrán circular.

La DGT ha definido por primera vez qué es un usuario vulnerable de la vía, incluyendo a motoristas, ciclistas, peatones y usuarios de patinetes en esta nueva categoría. La reforma establece un marco estatal común, aunque los ayuntamientos podrán seguir desarrollando determinados aspectos mediante sus ordenanzas municipales.