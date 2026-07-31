Policías locales de Alicante alertan de la falta de efectivos para proteger las playas: "Hay días con solo 8 agentes"

La seguridad en las playas de Alicante vuelve a convertirse este verano en un motivo de enfrentamiento entre el Ayuntamiento, los sindicatos policiales y la oposición.

Mientras el consistorio sostiene que el dispositivo estival mantiene una dotación similar a la de años anteriores, representantes de los agentes y Compromís denuncian una falta de efectivos para cubrir unos arenales que, durante los meses de verano, reciben cada día a decenas de miles de alicantinos y turistas.

La Unidad de Playas tuvo que completarse a última hora ante la escasez de agentes dispuestos a realizar largas jornadas bajo el sol de hasta 10 horas por una retribución similar a la que perciben en sus respectivas unidades.

Para conformar el operativo fue necesario incorporar policías procedentes de otras áreas, como Seguridad Ciudadana, Tráfico o Partidas Rurales. Sin embargo, los 29 efectivos, repartidos en dos turnos, siguen siendo insuficientes para patrullar los más de diez kilómetros de litoral del término municipal, según denuncian los sindicatos y Compromís.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que el servicio es similar al de años anteriores, aunque con "una organización más eficaz", al contar con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana, la unidad de Ocupación de Vía Pública (FOX) y agentes de Tráfico.

Pero Roberto Selma, portavoz del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en la Policía Local de Alicante, sostiene que "el Ayuntamiento miente con los números y juega con que todos están para todo, cuando se ha reducido el número de policías respecto a años anteriores".

Selma asegura que existen registros que reflejan que, en numerosas jornadas, "hay tan solo ocho agentes para todas las playas de Alicante: Postiguet, las calas, Almadraba, Urbanova y San Juan".

El representante sindical afirma que cada verano el consistorio tiene que "mendigar" efectivos a otras unidades para poder cubrir el servicio mínimo.

Según explica, muchos rechazan pasar parte de sus vacaciones trabajando en playas, donde deben hacer frente a la venta ambulante, hurtos, peleas y otros sucesos propios de las playas, por un salario prácticamente idéntico al de sus destinos ordinarios.

"El Postiguet es una de las playas más peligrosas. Todos los días hay venta ambulante, mojiteros, robos y peleas. Harían falta seis, ocho o diez agentes allí y solo hay cuatro", lamenta.

Servicios mínimos

Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, volvió a denunciar durante el Pleno celebrado este jueves una situación que provoca que "ni los alicantinos ni los turistas podamos disfrutar de las playas con seguridad".

A su juicio, los efectivos disponibles conforman "un despliegue lamentable para una ciudad que acoge a miles y miles de personas diariamente en sus playas".

Según los datos expuestos por la formación, el Postiguet ha pasado de contar habitualmente con ocho agentes a disponer de cuatro; en la playa de San Juan se habría reducido el servicio de ocho a dos efectivos; en las calas solo habría un policía, mientras que Urbanova mantiene una dotación similar a la de años anteriores.

Mas también responsabiliza al Gobierno local de no haber reforzado la plantilla de cara a la campaña estival. "Nos faltan 200 agentes en la plantilla. Se constituyó una comisión de investigación y entregamos nuestras conclusiones a principios de año, pero desde enero no se ha vuelto a convocar y no se sabe absolutamente nada. No han sacado ni una sola plaza de policía", critica.

En relación con el anuncio del Ayuntamiento sobre la implantación de pulseras identificativas para menores y la incorporación de nuevos vehículos policiales, el portavoz de Compromís considera que "todo eso está muy bien, pero los coches nuevos hay que llenarlos con agentes de policía, las pulseras se deben gestionar con personal y, sobre todo, no se puede desvestir a los barrios quitándoles agentes para cubrir las playas".

Las críticas también han sido compartidas por el sindicato Sitap, que viene denunciando desde hace meses las condiciones laborales de la plantilla. Según la organización, un número importante de policías que obtienen plaza en Alicante solicitan posteriormente una excedencia para regresar a sus destinos de origen debido a las condiciones laborales que ofrece el Ayuntamiento.

Tanto los sindicatos como Compromís sostienen que la situación de la Policía Local es límite tras años reclamando un refuerzo de la plantilla para hacer frente al crecimiento de la población y al aumento de la criminalidad en una ciudad que, según Mas, ha asumido el lema de "todo para el turismo y nada para la seguridad".