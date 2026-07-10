La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de un hombre en el puerto de Alicante

La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de un hombre sin aparentes signos de violencia en el puerto de Alicante durante esta madrugada.

El fallecido, de entre 40 y 50 años y de origen extranjero, estaba en ropa interior cuando fue hallado por la Policía Portuaria, como ha adelantado Información y ha confirmado este diario con fuentes cercanas al caso.

Según las mismas fuentes, fueron los policías quienes a través de las cámaras de seguridad de la zona se percataron de la presencia de una persona que parecía ahogada sobre las 05:30 horas.

La Guardia Civil recibió el aviso a las 07:20 horas y ha asumido las investigaciones hasta el momento para esclarecer las causas del fallecimiento.

Si bien, las competencias del caso podrían recaer finalmente en la Policía Nacional, ya que si el suceso o delito se produce en tierra, aunque luego termine en el mar, es el cuerpo policial quien debe asumir las investigaciones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.