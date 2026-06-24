La noche de Hogueras en Alicante con la Policía Nacional: gas pimienta, robos y una mujer agrede a su marido

Disfrutar de unas fiestas seguras en la ciudad de Alicante es trabajo de más de trescientos hombres y mujeres por parte de la Policía Nacional. EL ESPAÑOL acompaña a una unidad durante más de seis horas en una intensa noche de Hogueras en las que habrá detenidos por hurtos o maltratar a su pareja, falsas alarmas por petardos y un altercado por rociar con gas pimienta en un céntrico racó.

La patrulla empieza a las 22 horas del lunes 22 desde la Comisaría Provincial, el martes es festivo local y decenas de miles de personas están por las calles. De hecho, aún están muchas calles cortadas y otras con tráfico por los festeros que están terminando la ofrenda a la Virgen del Remedio en la concatedral de San Nicolás.

Pronto salta el primer aviso en la radio, una pelea en un autobús detenido en la plaza del Mar. El conductor demuestra la pericia al volante para conseguir llegar lo más rápido posible al lugar en el que ya están otros agentes al cargo de la situación. Allí atienden a tres personas afectadas, de origen extranjero, junto al vehículo que está detenido. La situación se salva con rapidez, el choque, por suerte, ha sido leve.

La importancia de la prevención está justo al lado. En la playa del Postiguet se encuentran decenas de seguidores de la selección argentina de fútbol que celebran cómo Messi escribe otra página para la historia con la victoria 2-0 a Austria. Allí están desplegadas tres unidades de Intervención Policial, los cuerpos antidisturbios especializados. Su labor es evitar que haya problemas, como se registraron unos días antes con la primera victoria de la albiceleste.

El primer detenido de la noche llega a las 23:25 horas en Alfonso el Sabio. Se trata de un viejo conocido de los agentes que salen cada día a las calles de Alicante, un extranjero con amplios antecedentes. En esta ocasión se le arresta portando cuatro carteras de diferentes personas. Ahí Cristian Plazas, el portavoz de la Policía Nacional recuerda el peligro que suponen estos hurtos de profesionales que rondan todo el día, desde las playas hasta las aglomeraciones y que no llaman la atención.

Rápidamente salta otro aviso. Esta vez en la avenida de Aguilera, en un conocido bar los agentes avisan de otra pelea. Como en el caso anterior, los efectivos consiguen calmar a los dos hombres que se estaban enfrentando y evitan que escale el conflicto y el local pueda cerrar sus puertas con tranquilidad.

Cerca de la medianoche, llega el primer aviso de la noche que resulta ser una falsa alarma provocada por el disparo de petardos. El abuso de la pólvora provoca que los sistemas de seguridad, sensibles a la vibración, generen el despliegue de efectivos que resulta innecesario. De ahí que recomienden el extremo cuidado en el uso de estos artefactos por el impacto que genera su detonación.

El siguiente detenido, otro extranjero, tiene la historia más rocambolesca. Pasada la medianoche, estaba drogándose en plena Rambla, a la altura de la Casa de la Festa, y al ser apercibido por dos agentes, se ha tirado la droga encima y ha atentado contra uno de ellos abalanzándose y provocándole un pequeño corte en la mano.

A los 93 policías patrullando, más el dispositivo especial de la UIP, se suma la labor de los agentes fuera de servicio que avisan a sus compañeros cuando se encuentran situaciones peligrosas.

Noticia en actualización

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