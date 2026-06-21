Florida Portazgo se alza con primer premio en la categoría Especial de Fogueres 2026 con 'Gènesi'

La hoguera Florida Portazgo se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial del concurso de Fogueres de este 2026. El monumento, titulado 'Gènesi', es obra de Josué Beitia.

El segundo puesto ha sido para la hoguera Bavers-Els Antigons ; mientras que el tercero lo ha logrado Diputación-Renfe.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha hecho público este domingo por la tarde el fallo del jurado en las distintas categorías de las hogueras.

Además, el acto ha contado con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, los presidentes de la Diputación de Valencia y Alicante, Vicente Mompó y Toni Pérez, y algunos miembros del Consell.

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