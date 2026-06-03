Vecinos de terrenos inundables denuncian el "abandono" del Ayuntamiento: quieren demoler sus viviendas tras la dana

Un centenar de vecinos que residen en terrenos rústicos de Alicante se han manifestado esta mañana frente al Ayuntamiento para denunciar el "abandono" del consistorio ante la oleada de multas y órdenes de derribo de sus viviendas tras la dana, por estar ubicadas en zonas inundables.

La Asociación de Vecinos de Alicante denuncia la situación de desamparo legal que sufren cientos de familias rurales.

Critican que el Ayuntamiento y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) han impuesto multas severas y han iniciado procesos administrativos y penales por construcciones en suelo rústico que antes eran toleradas. Los afectados exigen un diálogo con las autoridades para regularizar sus viviendas y denuncian la imposibilidad de empadronarse desde hace más de un año.

Asimismo, señalan una "doble vara de medir institucional", pues mientras se persiguen sus hogares, se tramitan proyectos millonarios de ocio en terrenos con la misma protección.

Carmelina Bevilacqua, portavoz de la asociación, señala que luchan por la "regularización. Pedimos un diálogo con el Ayuntamiento y que nos abran una puerta ahora que están elaborando el nuevo Plan General".

El origen del problema reside en que los afectados se instalaron en terrenos rústicos no urbanizables y ahora la AVPT ha emprendido acciones para derribar las construcciones, que se concentran en las partidas de Fontcalent, Cañada del Fenollar, Verdegás, El Moralet y La Alcoraya.

"La gente que lleva ahí 15 años cree que está bien, pero realmente por ley no puede estar. Están cogiendo las últimas viviendas construidas en los dos últimos años para utilizarnos como conejillos de indias y dar un ejemplo a otros territorios", lamenta.

Los vecinos consideran que la justificación de la dana de Valencia es "una excusa, porque realmente en esas zonas se puede construir teniendo un proyecto de minimización de impacto territorial, que consiste en elevar las casas por encima de la cota", apunta la portavoz.

Así, los afectados ya han recibido órdenes de derribo y se encuentran inmersos en procesos judiciales. Muchos de ellos conocían la prohibición que conllevaba la adquisición de estos terrenos, mientras que otros aseguran haber sido engañados por las inmobiliarias.

"Hay que vivir en algún sitio y ellos te lo venden como que no pasa nada. En El Moralet hace 40 años que no han derribado nada", denuncia la afectada María Flores. "Al lado de nuestras casas prefabricadas hay chalés espectaculares y a ellos no les dicen nada porque ha prescrito, pero a nosotros sí. ¿Qué pasa, que si ocurre una dana el agua va a esquivar su casa y la nuestra no?", ironiza Flores.