Alicante puede mantener su urbanismo en el marco 'estructural' y posponer el desarrollo 'pormenorizado'

El urbanismo de Alicante está a punto de vivir su mayor catarsis en cuatro décadas. El equipo de Gobierno del popular Luis Barcala no solo ha sacado adelante los grandes contratos de la ciudad, sino que además en este mandato está previsto que ejecute el mayor hito de las últimas décadas: la aprobación de un Plan General Estructural que derogue la legislación de los últimos 40 años.

Todo está listo para que, previsiblemente, esa aprobación llegue el próximo otoño. Pero el acontecimiento esconde una realidad jurídica que pocos se atreven a verbalizar en público. La ciudad no necesita (ni probablemente vaya a acometer a medio plazo) el tan cacareado Plan General Pormenorizado. La aprobación del Plan General Estructural (PGE) no es el primer paso de un largo proceso, a efectos prácticos, puede ser la meta.

Para entender cómo Alicante ha llegado a este punto de inflexión, es necesario hacer historia político-urbanística y recordar el trauma que congeló el mapa de la ciudad. Alicante sigue operando, contra cualquier pronóstico, con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que data de 1987. Un documento predigital, redactado cuando la ciudad tenía otras costuras, otra población, otras perspectivas de futuro y, sobre todo, otra escala.

El intento de actualizarlo comenzó a principios de siglo con el encargo al prestigioso urbanista Luis Cantallops. Aquello era un PGOU "a la vieja usanza": un gigante administrativo y monolítico que pretendía regular desde las grandes rondas de circunvalación hasta la altura de la última cornisa de Carolinas.

Pero el modelo era rígido, los intereses colosales y el consenso imposible. Cantallops terminó tirando la toalla y abandonando el proyecto. El testigo lo tomó el arquitecto Lluís Quesada, pero el documento definitivo nunca vio la luz. Las investigaciones judiciales del "caso Brugal" estallaron sobre la ciudad, sembrando de sospechas de corrupción el diseño de aquel plano y metiendo en un cajón judicial cualquier intento de expansión urbana.

Alicante quedó urbanísticamente paralizada con un nuevo Gobierno de corte progresista (PSOE-Compromís-Podemos) que terminó apresuradamente con la ruptura del equipo de Gobierno por un caso de fraccionamiento de contratos que implicó el alcalde Gabriel Echávarri y una moción de censura (2018). La ciudad seguía, viviendo a base de parches, modificaciones puntuales y con la inversión bajo sospecha.

Desde su llegada al Gobierno municipal, Barcala ha puesto en marcha todos los resortes necesarios para que Alicante tenga un nuevo Plan General. Tras los fracasos anteriores, en 2014 la Comunitat Valenciana se aprobó la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje). Esta ley enterró conceptualmente el PGOU tradicional en favor del binomio Plan General Estructural-Plan de Ordenación Pormenorizada.

El salvavidas de la LOTUP: Divide y vencerás

El Ayuntamiento de Alicante, que actualmente capitanea el proyecto bajo el modelo "Alicante 4D" de la mano del concejal Toño Peral, ha concentrado toda su maquinaria jurídica y técnica en el primer bloque. El PGE encara su recta final de exposición pública con la vista puesta en su aprobación definitiva el próximo otoño.

Una vez que la Generalitat Valenciana bendiga el Plan General Estructural en otoño, el Ayuntamiento habrá obtenido su "soberanía urbanística". El PGE es el hito vinculante y definitivo que reclasifica el suelo y establece las reglas del juego macro.

Tramitar un Plan General Pormenorizado conjunto para toda la ciudad es un proceso de una lentitud exasperante. Además, aunque la competencia de aprobación del POP es municipal, el cruce de informes sectoriales autonómicos y estatales (carreteras, costas, inundabilidad) puede dilatarlo durante años. ¿Qué incentivo tiene el consistorio para meterse en ese laberinto administrativo? Ninguno.

Castellón de la Plana ya aprobó su Plan General Estructural de forma segregada. Pero el modelo a seguir es Madrid. La capital de España se rige por el PGOU de 1997, un plan monolítico a la vieja usanza que se diseñó hace casi tres décadas. La Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid no ha impuesto de forma drástica la separación obligatoria e independiente en dos planes.

Madrid actualmente se encuentra en pleno proceso de diseño y redacción de lo que va a ser el sustituto definitivo del viejo plan de 1997 sin el modelo estructural-pormenorizado. Sin embargo, a nivel de marketing institucional, Madrid ha decidido bautizarlo con otro nombre, Plan Estratégico Municipal (PEM). Pero la filosofía es exactamente la misma que la de un Plan General Estructural, adaptada a las necesidades de una megaciudad.

No será un documento rígido y cerrado al estilo antiguo, sino un "nuevo concepto de ordenación urbanística, menos rígido y con mayor capacidad de adaptación". El plan definirá las grandes líneas estratégicas de la ciudad, exactamente igual a lo que significará el Plan General Estructural de Alicante.

La normativa actual permite al Ayuntamiento de Alicante trabajar e impulsar desarrollos a golpe de Planes Parciales o Reformas Interiores basándose únicamente en la matriz del Plan Estructural ya aprobado. Es la estrategia de la fragmentación inteligente que dará "operatividad" al urbanismo alicantino de las próximas décadas. El "pormenorizado" pasará a ser lo que siempre debió ser: una herramienta secundaria de gestión diaria que se redactará por barrios, despacio y sin las urgencias de quien se sabe, al fin, con los deberes estructurales hechos.