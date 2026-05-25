La falta de policías complica el dispositivo de playas en Alicante a las puertas del verano

Un año más, la seguridad de las playas de Alicante provoca reajustes internos en la Policía Local debido a la falta de agentes dispuestos a unirse a la Unidad de Playas, que tan solo cuenta con unos 10 efectivos inscritos de los 40 necesarios a unas semanas de comenzar el servicio.

Esta unidad se crea antes del verano con agentes de otras unidades, siendo la más importante la Policía de Barrio y la de Tráfico, que ven mermadas sus plantillas para hacer frente a las enormes demandas del litoral alicantino, donde miles de turistas se agolpan cada día y los robos e infracciones se multiplican.

Este reajuste anual está siendo más complicado este 2026, pues a la ya falta de agentes en el cuerpo se suman unas condiciones poco atractivas para que agentes de otras unidades consideren proteger las playas alicantinas.

La escasez de voluntarios ha obligado al Ayuntamiento a recurrir a una antigua lista de oposición de 2018 para poder incorporar a interinos, según afirma Roberto Selma, portavoz del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en la Policía Local de Alicante.

"Son personas que no aprobaron las oposiciones en su momento y se quedaron en bolsa, y esos son los recursos que tiene ahora el Ayuntamiento. Esa persona a la que llaman puede ser electricista, albañil o cualquier otra cosa; no tiene ningún tipo de experiencia ni formación. Es una aberración", lamenta.

"El interinaje en la Policía consiste en que te ponen el uniforme, te mandan a la calle (sin arma) y a ver qué pasa, con formación cero", añade.

El consistorio recurre a esta medida ante la falta de agentes dispuestos a aceptar las condiciones de las playas, que incluyen turnos de diez de la mañana a ocho de la tarde al sol, cobrando las horas extra a precio de hora ordinaria.

Selma comenta que "se trabaja una semana completa y la siguiente se libra, por lo que necesitan dos grupos de 20 agentes para la rotación".

Además, las características de estos turnos hacen que los policías tengan que estar "peleando continuamente con los vendedores ambulantes o controlando los robos. Hay muchas quejas y tienes que estar muy encima de la gente, sobre todo en la playa del Postiguet, que está llena de turistas extranjeros y donde se producen muchos hurtos", resalta.

Una solución a la que puede optar el consistorio es que, si llegado el momento no encuentran voluntarios, "van a señalar a dedo y obligarán a los agentes a ir".

Pese a la preocupación de los sindicatos, desde la Concejalía de Seguridad apuntan a este diario que "se trabaja, como siempre, para garantizar el mejor servicio posible" y que "el servicio de Playas está garantizado".

Por su parte, el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, la Unidad de Playas va a ser de difícil cobertura porque "desmantelaron la Policía de Barrio; falta gente en Tráfico y falta gente en todas las áreas. Pagan muy poco para estar todo el día al sol y sufriendo calamidades".

Mas denuncia que Alicante está sufriendo, por culpa de este escenario, "el mayor caos de las últimas décadas en un servicio que es esencial para la convivencia, la libertad y para garantizar la democracia y el cumplimiento de las leyes".