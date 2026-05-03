Maria Pastor González, Bellea del Foc 2026: "Me voy a dejar llevar por el cargo y enamorarme de la fiesta"

Una hora. Esto es lo que han dormido en la noche del sábado a este domingo la nueva Bellea del Foc y sus Damas de Honor tras probablemente una de las noches más emocionantes de su vida.

Así, las nuevas representantes de las Hogueras de Alicante afrontan su año con ilusión, orgullo y todavía sin haber terminado de asimilar lo ocurrido en la elección.

María Pastor González, de la hoguera Explanada, ha sido proclamada bellea del foc 2026, acompañada por Sara Pérez, Marta Salaberri, María Moya, Nora Banegas, Nerea Alpera y Eva Egea como damas de honor.

Durante su primera rueda de prensa como bellea y damas, David Olivares, presidente de la Federació ha anunciado que la proclamación se celebrará en el Teatro Principal de Alicante y contará con música en directo de la Banda Municipal, que este año tendrá un papel más protagonista en el espectáculo.

La Bellea del Foc y sus Damas de Honor.

La presentación de las nuevos cargos ha servido también para conocer mejor a las elegidas, en un acto en el que David Olivares estuvo acompañado por sus compañeras y quiso subrayar la importancia de esta cita para la fiesta oficial de la ciudad.

Una de las novedades destacadas será precisamente la presencia de la Banda Municipal en escena, no desde el foso, sino integrada en la decoración del acto, como parte de una propuesta que busca reforzar el peso de la música dentro de las Hogueras.

Ilusión y nervios

Las siete candidatas convertidas ya en representantes oficiales coincidieron en describir la noche de la elección como una experiencia casi irreal. “Estamos en una nube”, resumió una de ellas, mientras otra reconocía haber dormido menos de una hora por la emoción del momento. Todas insistieron en que el resultado fue una sorpresa enorme y en que ahora les tocará ir asimilándolo poco a poco.

María Pastor González, en particular, explicó que escuchar su nombre en la plaza de toros fue algo inesperado y muy emocionante. También agradece el cariño recibido por parte del público, una respuesta que consideró especialmente especial en una noche tan intensa y cargada de sentimientos.

La fiesta desde dentro

Las nuevas damas de honor y la bellea del foc coincidieron en que este cargo les permitirá mirar las Hogueras desde otra perspectiva. María aseguró que se dejará llevar por el cargo y que quiere “enamorarse de la fiesta”, mientras otras representantes hablaron de abrir el corazón, vivir la experiencia al máximo y formar un equipo sólido durante todo el año.

En el caso particular de la Bellea, el compromiso será total. La joven de Explanada afirma que quiere dar lo mejor de sí, aportar un toque personal al cargo y mostrarse cercana con todos. También destaca que el jurado debió valorar su sencillez, su transparencia y el amor que siente por la fiesta.

Conciliación con estudios y trabajo

Las representantes también explicaron cómo encajarán este año festero con sus obligaciones profesionales y académicas. Todas coinciden en que combinarán el cargo con estudios o trabajo, aplazando exámenes, prácticas o proyectos para poder dedicarse a las Hogueras.

María Pastor, por su parte, señaló que tiene el respaldo de su entorno y de su propia foguera, y que el cargo le obliga a apartar por un tiempo otras prioridades como sus estudios en enfermería. Esa misma idea se repitió entre sus compañeras, que subrayaron la comprensión de sus familias, centros de trabajo y universidades para facilitarles este año tan especial.

La Rambla, un acierto

Uno de los temas más comentados fue la celebración de la gala de candidatas en la Rambla de Méndez Núñez, una decisión que las protagonistas valoraron de forma muy positiva. Todas coincidieron en que el traslado al centro de Alicante permitió acercar la fiesta a más gente y dar mucha más visibilidad al acto, además de generar una gran respuesta del público.

Para las nuevas representantes, llevar estos eventos a un espacio emblemático como la Rambla fue un acierto porque permitió que personas ajenas al mundo foguerer vivieran la celebración desde fuera. También defendieron que este tipo de formatos ayuda a que las Hogueras sigan creciendo y se integren todavía más en la ciudad.

La rueda de prensa también deja espacio para una reflexión sobre el papel de la mujer en las Hogueras. María Pastor fue clara al señalar que la mujer puede ocupar cualquier cargo y llegar a todo lo que se proponga, y que eso demuestra cómo la sociedad y la propia fiesta siguen avanzando.