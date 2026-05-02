Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo, elegida como Bellea del Foc infantil de este 2026

La Bellea del Foc infantil 2026, junto a sus damas de honor y autoridades.

Alicante ya tiene a su nueva Bellea del Foc infantil. Este viernes, la Plaza de Toros vivió una de las noches con más emoción del año en la ciudad.

Tras horas de espera, el nombre que ha sido pronunciado como nueva Bellea del foc Infantil ha sido el de Leire Arellano Ruiz, de la hoguera Plaza del Mediterráneo.

Acto seguido, también han sido nombradas sus damas de honor, siendo estas: Estrella del Mar Pelaez García, de la hoguera Calvo Sotelo, Irene Straub González, de la hoguera Carolinas; Alba Illana Más, de la hoguera Carolines Baixes; Lucía Colilla González, de la hoguera Explanada; Martina Albadalejo Quero, de la hoguera Virgen del Remedio La Cruz y Nerea Navarro Cardoso, de la hoguera Avenida Costablanca Entreplayas.

Un acto al que ha asistido el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha destacado la “emoción y alegría” que se ha vivido “en una noche que ha sido espectacular para la ciudad de Alicante” y ha aprovechado la ocasión para felicitar la labor de la Bellea del Foc de 2025, Valentina Tárraga, de la que ha destacado su “formidable y entrañable" discurso de despedida.

Este sábado tendrá lugar la elección de la Bellea del Foc adulta.