La cremà de 'Sentir de día, vivir de noche' completa en Toledo las Convivencias de Candidatas a Bellea del Foc

Más de 5.000 personas, entre las que figuraban autoridades y 81 aspirantes al título de Bellea del Foc 2026, presenciaron este sábado la cremà de la hoguera 'Sentir de día, vivir de noche', obra de José Manuel García 'Pachi', en el Paseo de Recaredo (Toledo), un acto que completa las Convivencias de las candidatas a ser la máxima representación de la fiesta.

En las jornadas ambos consistorios han firmado un convenio de colaboración turístico-cultural y se han hermanado en la plaza de Zocodover, según ha informado el consistorio alicantino en un comunicado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha estado acompañado por su homólogo toledano, Carlos Velázquez, ha asegurado durante la recepción en el Ayuntamiento que el fin de semana, en una ciudad considerada Patrimonio de la Humanidad, ha permitido "compartir experiencias y amistad entre las 81 representantes de los distritos".

Asimismo, ha destacado que Toledo "ha hecho de la tolerancia, durante siglos, su seña de identidad".

Barcala ha firmado el Libro de Honor del Ayuntamiento toledano y en la Sala Capitular, en presencia de la Bellea del Foc, sus Damas de Honor, y las candidatas, ha suscrito un convenio de colaboración turístico-cultural con Toledo.

El primer edil también ha subrayado que "esta intensa visita a Toledo supone conocer aspectos de otras culturas en ciudades que comparten el espíritu de fiesta, propio de los alicantinos, aunque con diferentes matices". Así, ha recordado que la conocida como 'ciudad de las tres culturas' es "sinónimo de convivencia".

Finalmente, el alcalde de Alicante ha puesto en valor lo que representan las distintas fiestas "para distraerse del día a día y facilitar la relajación con diversión y expansión".

Por su parte, Carlos Velázquez ha señalado que "estos días han incrementado los lazos de unión existentes entre ambas capitales y se ha sellado un vínculo imborrable de hermanamiento".

Adriana Vico, Bellea del Foc 2025, ha sostenido que se sienten "orgullosos de haber elegido Toledo para estas Convivencias".

"Hasta aquí ha llegado con nosotros lo que sentimos por las Hogueras y lo hemos hecho con una pequeña muestra de lo que consideramos fundamental", ha aseverado.

"Os esperamos en Alicante en junio para devolveros todos los detalles que tenéis con las candidatas y con todas nosotras", ha concluido Vico.

La próxima cita prevista de todas ellas llegará el sábado 25 de abril en el transcurso de la Gala de Candidatas, programada por vez primera en la Rambla de Méndez Núñez.

Cerca de 10.000 personas se han acercado desde la tarde del jueves al Paseo de Recaredo para ver y fotografiarse junto a las distintas escenas de 'Sentir de día, vivir de noche', una hoguera de unos ocho metros de altura, con el remate del logo del Patronato de Turismo Costa Blanca y dos figuras centrales que representan a una novia alicantina y a un zaragüell, y con alusiones en sus bajos a las distintas fiestas de Alicante y provincia.

La figura fue plantada 'al tombe' por los operarios del artista con la ayuda de la Bellea del Foc 2025, Adriana Vico Melgar, y sus Damas de Honor, María Carrión García, Claudia Aroca Mira, Lucía Gómez Barril, Paula Nicolás Linares, Mireya Gaitán Navarro y Marta Lledó Pérez.

Las Convivencias de Toledo comenzaron este sábado con la foto oficial del conjunto de las candidatas en torno a la hoguera 'Sentir de dia, vivir de noche'.

Le siguió un desfile, con el traje de novia alicantina, desde la plaza Zocodover a la del Ayuntamiento. Continuaron con un concierto de música festera, a cargo de la Unión Musical Benquerencia de Toledo.

La explanada de la Avenida Castilla-La Mancha fue el lugar elegido para la mascletà que disparó la pirotecnia La Sagreña de Magán de Toledo, compuesta por 50 kilos de pólvora.

La jornada de tarde prosiguió con la recepción en la sala capitular del Ayuntamiento de Toledo, la firma en el Libro de Honor por parte de Barcala, y la rúbrica de un convenio turístico-cultural por ambos alcaldes, antes de un nuevo desfile hacia el Paseo de Recaredo para presenciar la cremà.