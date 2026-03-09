Alicante abre el periodo de participación pública del Plan General Estructural con el apoyo del tejido empresarial

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha expuesto este lunes ante la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) las principales líneas del modelo de desarrollo económico que plantea el nuevo Plan General Estructural (PGE), actualmente en tramitación.

Durante el encuentro, el primer edil invitó al empresariado alicantino a participar activamente en el proceso de revisión del borrador que el Ayuntamiento está ultimando.

“Alicante abre ahora un periodo de dos meses de participación pública sobre el PGE, y consideramos esencial presentar el proyecto a los agentes económicos y sociales más representativos para explicar sus propuestas y, sobre todo, escuchar las suyas”, señaló Barcala ante la directiva que preside César Quintanilla, en una reunión en la que también tomó parte la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España.

El futuro económico de la ciudad para los próximos 20 o 25 años es uno de los ejes centrales del plan, que reserva y organiza suelo para usos productivos, innovación y empleo.

Entre sus objetivos destacan la ampliación de áreas industriales y la creación de grandes nodos de actividad económica. Estas líneas se presentarán públicamente el próximo 28 de abril, en la mesa temática sobre Actividad Económica que se celebrará en el auditorio de Puerta Ferrisa.

El alcalde subrayó que el PGE sitúa a Alicante como una capital metropolitana con capacidad para “atraer inversión, generar empleo, ofrecer servicios de escala supramunicipal y liderar la innovación urbana y ambiental”.

Barcala recordó además que 2025 se cerró con cifras récord de creación de empleo y riqueza: Alicante concentra el 18% de las empresas de la provincia, aporta cerca del 25% del PIB provincial y generó el 42% del nuevo empleo creado el pasado año.

El documento estratégico refuerza el papel de Alicante como motor del desarrollo económico, social y territorial del entorno, apostando por una ciudad conectada y sostenible.

Para ello, contempla actuaciones que mejoren la movilidad, la coordinación intermunicipal y el equilibrio urbanístico del área metropolitana.

Colaboración con Alicante Futura

Durante la misma jornada, el Ayuntamiento y la CEV formalizaron la adhesión de esta última a la estrategia municipal Alicante Futura, orientada a la innovación y la economía digital.

“Alicante Futura sigue creciendo, y con este convenio la CEV suma el potencial de su tejido empresarial para consolidar la capitalidad tecnológica de la ciudad como fuente de empleo y prosperidad”, destacó Barcala.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social y la patronal autonómica con el objetivo de promover la inversión, atraer talento y desarrollar proyectos innovadores.

Ambas entidades impulsarán conjuntamente iniciativas que fomenten el crecimiento sostenible, la creación de redes empresariales y el fortalecimiento de sectores estratégicos.