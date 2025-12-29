En tiempo y forma: Alicante aprueba su mayor presupuesto de la historia con el apoyo de Vox a las cuentas del PP

Los Presupuestos Municipales de 2026, los mayores de la historia al alcanzar los 367,3 millones de euros, han sido aprobados de manera inicial este lunes en un Pleno Extraordinario con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, Compromís y EU-Podemos. El alcalde, Luis Barcala, ha afirmado que “estos presupuestos permiten que cumplamos nuestros compromisos con los ciudadanos, reforzando las políticas públicas sociales de apoyo a las familias, los mayores y los jóvenes para incentivar su acceso a la vivienda”.

"Alicante debe construirse entre todos. Quien quiera estar del lado del desarrollo y progreso de nuestra ciudad siempre tendrá la puerta abierta, sólo pido que no pongan palos en las ruedas, dejen que nuestra ciudad avance. Háganlo por las futuras generaciones, porque nuestra obligación es dejarles un Alicante mejor de la que se encontraron”, ha argumentado Barcala dirigiéndose a la oposición.

En este sentido, el alcalde ha agradecido su labor “a todos los concejales del equipo de gobierno y los equipos de las concejalías y en especial a Economía y Hacienda, con Beldjilali a la cabeza, por su trabajo y esfuerzo para sacar adelante estos presupuestos” y “a Vox por su implicación porque han demostrado que se puede trabajar con responsabilidad y al mismo tiempo hacer un trabajo de oposición, lo que lamentablemente no vemos en el resto de partidos de la oposición”. “Hemos negociado con quien ha querido y no lo hemos podido hacer con quien no ha tenido ninguna intención”, ha expuesto el primer edil.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha explicado que “traemos a este Pleno los mayores presupuestos de la historia de Alicante con una cifra de 367.293.887 euros, equilibrado en ingresos y gastos y que aumenta el presupuesto 2025 en un 5,8%”.

La edil ha desgranado las principales partidas de unas cuentas que se centran en los servicios públicos, con la mejora de la limpieza y recogida de residuos que se incrementa en 10 millones; el mantenimiento de aceras, calzadas e infraestructuras municipales, que se incrementa en 1,4 millones, (un 57 % más), hasta alcanzar los cuatro millones de euros, así como el mantenimiento de bienes inmuebles municipales, que incluye el de los centros educativos, instalaciones deportivas, Plaza de Toros y el resto de instalaciones municipales y se incrementa un 45,77 %, desde los 2,8 hasta los cuatro millones de euros.

Votación de los Presupuestos de 2026 en el Ayuntamiento de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

Presupuestos más sociales

También se centran en las partidas sociales para los colectivos más vulnerables, así como los mayores, jóvenes y menores, manteniendo un presupuesto global de 13,7 millones para Bienestar Social, Juventud, Mayores y Educación. Las ayudas por nacimiento y las de alquiler joven se duplican, pasando, en el primer caso, de 100.000 a 200.000 euros, y en el segundo, de 120.000 a 240.000 euros. Las subvenciones al transporte público se incrementan un 5,15 %, pasando de 20,9 a 21,9 millones de euros.

En el ámbito cultural se incorpora como servicio la gestión del nuevo museo internacional en Las Cigarreras, para lo que se destina una partida de 550.000 euros, que servirá para poner en marcha la primera exposición en el segundo semestre de 2026.

En cuanto a las inversiones, el Presupuesto destina 19,6 millones para ejecutar actuaciones en todos los barrios de la ciudad. Las principales inversiones previstas destacan las obras de construcción del parque público de La Torreta por 3,2 millones; la reforma del edificio cultural Aba6 por 545.000 euros; la reurbanización de la calle San Francisco por 112.000 euros; el retén de la Policía Local en Juan XXIII por 480.000 euros; la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento por 503.000 euros; las obras de mejora del mercadillo de Teulada por 458.000 euros; y la comisaría de la Playa de San Juan por 1,9 millones.

Además, la reurbanización de Virgen del Remedio por 1,8 millones; mejoras en áreas industriales por 1,6 millones; la construcción del CEE El Somni por 945.000 euros; obras de emergencia en el Castillo de Santa Bárbara por un millón; adquisición vehículos para la Policía Local por 410.000 euros; 1,8 millones en inversiones para el Speis y 629.500 euros para la promoción de vivienda social por parte del Patronato de Vivienda. Se destinan 936.000 euros para financiar proyectos en barrios, dentro de los Presupuestos Participativos.

Y se dejan preparadas partidas para la rehabilitación del parque de Lo Morant, la ampliación del centro de empleo El Tossalet, las actuaciones previstas en el eje Calle San Vicente y Plaza de España (Alicante Nuevo Centro), la reurbanización de la plaza Misericordia, mejoras deportivas en Virgen de los Lirios y rehabilitación del mercado de Benalúa.

El proyecto de Presupuestos sometido al Pleno incluye la plantilla de personal del Ayuntamiento y de sus organismo autónomos de manera que también ha dado luz verde a las cuentas del Patronato de Turismo que contará con un presupuesto de 6.730.239,57 euros; del Patronato de la Vivienda con 4.124.759 euros; de la Agencia Local de Desarrollo con 3.555.335 euros y del Patronato de Educación Infantil con 2.013.713 euros.

El Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Compromís.