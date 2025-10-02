Alicante deniega la licencia de obra para los macrodepósitos por no tener la autorización del Puerto y no ajustarse a la concesión

El Ayuntamiento de Alicante ha resuelto denegar la licencia de obra mayor solicitada por la empresa XC Business 90 S. L., que pretendía construir un centro de almacenamiento y distribución de combustibles en el muelle 19 del Puerto de Alicante.

La decisión se fundamenta en dos incumplimientos principales: la ausencia de la autorización obligatoria de la Autoridad Portuaria para el proyecto y la presentación de una propuesta de obra que no se ajusta ni a la superficie real concedida en la concesión ni a las normas establecidas en el Plan Especial del Puerto.

El vicealcalde, Manuel Villar, subrayó que existen “razones técnicas sólidas” para denegar el permiso, ya que la empresa no dispone de la preceptiva aprobación portuaria y, además, su proyecto no corresponde a la superficie realmente otorgada.

Dos irregularidades que, según el edil, impiden conceder la licencia con las garantías exigidas.

Recordó asimismo que el Ayuntamiento ya ha expresado en diversas ocasiones su rechazo a la instalación de este tipo de macrodepósitos en el puerto y advirtió que se aplicará de forma estricta la normativa urbanística para impedir desarrollos que no cumplan las condiciones mínimas.

El decreto de denegación recuerda que el 8 de mayo se concedió a la mercantil un plazo de 15 días para subsanar las deficiencias detectadas.

Se le pidió, en concreto, un nuevo proyecto ajustado a la superficie de concesión —14.500 metros cuadrados, frente a los 21.500 incluidos en los planos iniciales— y la acreditación de la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad Portuaria.

Ninguna de estas exigencias fue atendida en el plazo establecido.

La resolución recalca que la Autoridad Portuaria, a petición del consistorio, emitió un informe en el que se confirma que el proyecto de ejecución presentado no ha recibido aprobación.

A ello se suma la discordancia entre la superficie real de la concesión y la contemplada en el proyecto inicial, con una diferencia de 7.000 metros cuadrados.

Ante este incumplimiento y tras comprobarse además que la propuesta no respeta las distancias mínimas a linderos establecidas por el Plan Especial del Puerto, Urbanismo concluye que procede rechazar la licencia de obra mayor solicitada.