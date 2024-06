Barcala tranquilo ante las movilizaciones por la seguridad en Hogueras: "El servicio está garantizado"

"El servicio está garantizado". Así de contundente se muestra el alcalde Luis Barcala frente a las dudas que lanza la oposición sobre la cobertura de seguridad en las fiestas de las Hogueras de Alicante.

De esta forma, el alcalde descarta las críticas que desde la oposición del PSOE y Compromís se han lanzado este miércoles sobre las reivindicaciones vinculadas a las gratificaciones por su trabajo durante las fiestas de Hogueras.

"En breve llegaremos a una solución satisfactoria para las dos partes, el cómo es lo que hay que negociar", subraya Barcala este miércoles tras la presentación de las nuevas visitas turísticas a la plaza de toros.

¿Qué se pide?

El dispositivo especial de las Fiestas de Hogueras de San Juan incluye a los efectivos del Consorcio Provincial Para El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, la Policía Local, Infraestructuras y Medioambiente, entre otros.

La plataforma que agrupa a representantes de todas estas entidades ha emitido este martes un comunicado en el que piden un "incremento de las cantidades a percibir con motivo de las Fiestas de Hogueras 2024. Se acordó aumentar las remuneraciones previstas en el Decreto de Gratificación por los servicios extraordinarios prestados".

De hecho, la plataforma ha convocado este jueves una asamblea en la que abordarán de nuevo este tema. Y por ello Barcala resalta que "respeto mucho el que firma manifiestos, el que se solidariza con compañeros, pero que el servicio está cubierto y va a estar cubierto, no me cabe tampoco ninguna duda".

La cobertura voluntaria

En este encuentro con los medios, el alcalde ha explicado que "manteniendo la voluntariedad se van a cubrir todas las necesidades". Por eso, a preguntas si se plantea que sea necesario firmar algún tipo de decreto para obligar a los trabajadores, no se plantea esa opción porque "no tenemos ahora mismo el más mínimo indicio" de que no se pueda cubrir de ese modo.