Alicante exige a Puig "medidas urgentes" para corregir "la grave situación de los médicos en la ciudad"

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves una declaración institucional, presentada a instancia del equipo de Gobierno integrado por los grupos Popular y Ciudadanos, en la que exige al presidente del Consell, Ximo Puig, redoblar el esfuerzo en materia sanitaria para acabar con el colapso de la Atención Primaria y las listas de espera quirúrgicas, mediante la contratación de más personal sanitario destinando el 30 % del Presupuesto autonómico a la Sanidad. La iniciativa pide expresamente a Puig que "tome medidas urgentes" para mejorar las condiciones y corregir "la grave situación" que sufren los médicos en la ciudad de Alicante.

A través de la declaración institucional, el Pleno del Ayuntamiento de Alicante reclama la contratación de más personal médico, la renovación de equipos y la mejora de las infraestructuras de los hospitales y centros de atención primaria. Asimismo, solicita al presidente Puig que acabe con las listas de espera para las pruebas médicas y para las citas con médicos especialistas y que blinde por ley el 30 % del presupuesto para la sanidad pública y conceda más incentivos para los médicos y personal sanitario.

La iniciativa ha salido adelante con los 15 votos a favor de PP (8), Ciudadanos (5) y Vox (2) y ha obtenido el rechazo de los 13 ediles de PSOE (9), Unidas Podemos (2) y Compromís (2).

El texto firmado por las portavoces de PP y Ciudadanos, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, destaca que la falta de personal médico es uno de los principales problemas que afectan a la sanidad en Alicante. "Este problema se debe en parte a los recortes del Gobierno de Ximo Puig, que han llevado a la reducción de plazas de médicos y enfermeras", añade. "La falta de personal ha tenido un impacto significativo en la calidad de la atención médica, ya que los pacientes tienen que esperar colas interminables para ser atendidos y largos tiempos de espera para recibir atención médica".

Y añade que los problemas de financiación también han llevado a la falta de equipamiento y recursos, así como a la carencia de medicamentos y equipos médicos esenciales. "Todos estos recortes han generado una mayor presión sobre el personal médico existente, ya que tienen que trabajar con menos recursos y atender a un número creciente de pacientes", prosigue.

La iniciativa recalca que los médicos han denunciado que trabajan en condiciones precarias y que no tienen suficiente personal ni recursos para atender adecuadamente a los pacientes. "Otra de las razones que ha llevado a esta situación", argumenta, "es la falta de reconocimiento y valoración del trabajo médico por parte de las autoridades sanitarias y del tripartito de Puig. Los médicos han pedido mejoras salariales y una mayor inversión en el sistema sanitario para poder brindar una atención de calidad a los pacientes".

"Colapso del sistema"

"La gestión de Ximo Puig ha colapsado el sistema con esperas eternas para una prueba o una cita con un especialista y ha perdido el control de las intervenciones quirúrgicas", incide la declaración institucional. "Y este Consell no es capaz de dar solución a uno de los principales problemas de los alicantinos y valencianos porque no ha querido en ningún momento reconocer que el sectarismo y los prejuicios no curan ni salvan vidas. Ha estado más pendiente de hacer anuncios de planes que nunca se han puesto en marcha que de hacer una buena gestión de la sanidad pública valenciana. Durante estos 8 años ha estado demonizando la colaboración público–privada en sanidad y ahora comprobamos cómo cada día más pacientes son derivados a estos centros para resolver sus problemas".

La iniciativa plenaria concluye que el balance que deja el Ejecutivo de Puig en materia sanitaria "es el colapso en la Atención Primaria, en las urgencias de los hospitales y en las listas de espera para ser visitados por el especialista o ser intervenidos quirúrgicamente. Además, recuerda que el Consell de Puig "es el único Gobierno de Europa condenado cinco veces por desproteger a los médicos en plena pandemia".

Cerco al acoso escolar

El Pleno también ha aprobado por unanimidad una declaración institucional presentada por todos los grupos para sumarse al Día Internacional contra el Bullying que se celebra el 2 de mayo y muestra su total rechazo a todas aquellas actitudes y agresiones que se producen como consecuencia de este, al tiempo que se compromete a tomar todas aquellas medidas que sean necesarias dentro de sus competencias para prevenir esta lacra social y ayudar a las personas afectadas. En nombre de toda la corporación, la edil Mari Carmen de España ha leído el manifiesto contra el acoso escolar elaborado por la Asociación Plántale Cara al Bullying, que también respalda la Unesco.

En la declaración se señala que "el acoso escolar o bullying, es un problema grave que afecta a muchas personas en todo el mundo, especialmente a niños. Se define como un comportamiento repetitivo y agresivo hacia otra persona, y puede tomar muchas formas diferentes. A menudo, esta maliciosa práctica ocurre en el entorno escolar, pero también puede ocurrir en otros lugares como en el trabajo o por internet".

En esta línea, se explica que las víctimas pueden experimentar una amplia gama de efectos negativos, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, pueden sentirse tristes, asustados, ansiosos y aislados. También pueden experimentar síntomas físicos como dolores de cabeza, dolores de estómago y problemas para dormir. A largo plazo, el acoso escolar puede tener efectos duraderos en la salud mental de la persona, incluyendo problemas de autoestima, depresión y ansiedad.

Por todo ello, se resalta que "es importante que desde las administraciones tomemos medidas para prevenir el acoso escolar y ayudar a las personas afectadas por él. Los padres, los maestros y otros adultos en la vida de un niño pueden ayudar a prevenir esta lacra social al enseñar habilidades de resolución de conflictos y fomentar un ambiente de apoyo y respeto. También es importante abordar este tipo de comportamientos de manera efectiva cuando ocurre, ya sea mediante la implementación de consecuencias disciplinarias o a través de intervenciones terapéuticas".

