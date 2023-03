La pesadilla de Lucas, el niño autista con tendencias suicidas tras sufrir bullying en un instituto de Alicante

La vida del adolescente Lucas y de su madre Noelia no está siendo sencilla. A la huella que les ha dejado a ambos ser víctimas de violencia machista, hay que sumarle la violencia que él ha venido sufriendo en los dos últimos institutos de la provincia de Alicante donde ha estado. El motivo, ser autista; su reacción, autolesionarse. El resultado, salir del centro tras un tira y afloja con la dirección. Si no hay novedades, acabaré de formarse en casa.

Ese es el final feliz a una pesadilla que relata de cerca Virginia Tovar Martínez. Esta trabajadora social publicaba hace unos días un texto en sus redes sociales donde describía el sufrimiento de esta familia. Como comenta a EL ESPAÑOL De Alicante, Tovar Martínez no quiere revelar ningún dato comprometedor de este caso que ha tenido que tratar, por lo que avisamos de que los nombres citados son ficticios.

Ella que cuenta que, al ver a Lucas, de 15 años, lo tenía claro. "Tu hijo es autista. Te ruego lo lleves a Aspali (asociación alicantina de autismo) para que lo valoren. Necesita un diagnóstico urgentemente para que sepáis ayudarle", le dijo a su madre. "Por favor Noelia, afirma a la psicóloga de salud mental infantil que hay sospecha de que el niño es autista", añade tras aclarar lo difícil que fue para la madre asumir que su hijo tenía esa discapacidad en el desarrollo.

[¿Por qué desde la Covid niños de toda España acuden a Alicante a diagnosticarse de autismo?]

"Noelia, Lucas es lo que antes se llamaba Asperger, que ahora se denomina Autismo nivel 1. Te ruego no lo dejes pasar. Las personas autistas en nivel 1 sufren mucho, porque se trata de una dificultad invisible a los ojos, ¡pero está! Padecen muchísima ansiedad e incomprensión por toda la sociedad", le señalaba a continuación.

Tras confirmarse por la psicóloga ese diagnóstico, Virginia Tovar Martínez avanza cómo Lucas le había confesado a ella que no quería ir más al instituto, "que lo insultaban a diario". A lo que ella, como trabajadora social, intermedió con la orientadora del centro para que no fuera más y, en su lugar, recibiera enseñanza a domicilio.

Pero todo cambió el pasado miércoles cuando Noelia llama a Virginia para contarle que Lucas se ha hecho un corte en un dedo, "que se ha autolesionado, que no quiere volver al instituto, que se quiere morir", relata. La trabajadora social no entiende qué había pasado si todo estaba ya hablado para que Lucas estudiara desde casa. "Me dijo [Noelia] que la directora del instituto y la tutora de Lucas le dijeron a ella y a Lucas que lo que el niño estaba haciendo era 'no enfrentar su vida y que la vida hay que enfrentarla, así que... tenía que ir al instituto'".

Es aquí cuando estalla Virginia contra el instituto y conmina a la madre a sacar a su hijo "de ese puto campo de concentración que es el puto instituto para él". "¿A qué coño están esperando?" en el centro, "¿a que se tire por el balcón Lucas?", se preguntaba a sí misma. La madre le hizo caso y Lucas "está a salvo (de momento) en casa". Explica Virginia que el instituto, que tampoco ha querido decir de cuál se trata, ha prometido llevar el caso a inspección educativa con urgencia para que Lucas reciba clases en casa cuanto antes y no pierda su formación.

En conversación con este diario este lunes, añade que "el menor ya está en casa y está más tranquilo, a la espera de que le pongan clases a domicilio". "Se siente fracasado y con pensamientos negativos por no poder asumir las mismas actividades que los jóvenes no autistas. Es un adolescente... con las mismas dificultades que cualquier adolescente, pero más graves por razón del autismo", explica.

Lo importante, añade, es que "su familia lo arropa y vigila para que no vuelva a tener ideas suicidas". Sobre su futuro académico, Virginia avanza que quiere estudiar y hacer un ciclo formativo de Informática".

"Tras el suicidio de las gemelas de 12 años en Sallent, la Generalitat de Catalunya pidió disculpas por haber fallado todo el sistema público con ellas. Las niñas habían pedido ayuda varias veces. Ya no sirven de nada las disculpas", avanza la trabajadora social.

Famosos con autismo

"Ya vale de apartar al que es diferente, ya vale de juzgar sin saber, ya vale de reírnos de quienes son diferentes, ya vale de no creer a los niños y niñas que piden ayuda!", añadía en su red social. Es por ello por lo que citaba a algunos famosos como Anthony Hopkins, Bill Gates o Keanu Reeves que están diagnosticados como autistas.

"Como diría más de un/una ignorante, 'pues no se les nota nada', como si cuando eres autista tuvieras que tener un aspecto concreto. Ser autista les hace diferentes a la hora de enfrentar la vida, sí, pero siguen siendo PERSONAS", concluía.

Teléfono 024

Cabe recordar que el Gobierno de España ha habilitado el teléfono 024, de Atención a la Conducta Suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia.

"En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112", recuerda el Ministerio de Sanidad, que añade que la línea 024 no pretende reemplazar ni ser alternativa a la consulta presencial con un profesional sanitario cuando sea necesaria.

El 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Sigue los temas que te interesan