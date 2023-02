Destrozan la cruz de la plaza de Santa Faz en Alicante

La cruz de la plaza de Santa Faz de Alicante ha aparecido por los suelos este domingo de Carnaval. Un ataque vandálico ha destrozado su base hasta conseguir su derribo. El Ayuntamiento anuncia que denunciará este suceso para perseguir a los responsables de este ataque al patrimonio: "No van a quedar impunes".

El concejal de cultura y portavoz del equipo de Gobierno municipal Antonio Manresa critica duramente este nuevo ataque al patrimonio de la ciudad. "Se ve perfectamente que no es un accidente", explica. Durante la mañana de este lunes se procederá al estudio de la situación del monumento y a su posterior retirada para su reparación.

La restauradora del Ayuntamiento acudirá a esta céntrica plaza, situada a espaldas del edificio consistorial, para evaluar el estado en que se encuentra la cruz. Tras ello, se acudirá a la denuncia en la Policía por ataque al patrimonio.

Este acto vandálico ha ocurrido esta madrugada de carnaval en #Alicante en la plaza Santa Faz, hay cámaras y vamos a revisarlas, no van a salir impunes aquellos que no respetan nuestro patrimonio. pic.twitter.com/BMzVaLQPa3 — Antonio (@manresab) February 19, 2023

Antonio Manresa recalca que este ataque se ha producido en una zona en la que hay cámaras de vigilancia que se estudiarán ya con la investigación policial en marcha. En ese proceso confía en que aparezcan testigos que puedan aportar alguna luz sobre lo sucedido durante la madrugada del domingo.

¿Ataque religioso?

La cruz derribada forma parte de la tradicional romería de la Santa Faz ya que es la primera estación de la misma. Con 2,1 metros de altura y 0,8 de ancho, en 2011 el propio Ayuntamiento destacaba que se había reconstruido ya que la original estaba desaparecida. En el centro de ella un azulejo representa la escena de Jesús Juzgado dentro de la serie de estaciones de la Pasión de Cristo.

¿Se trata de un ataque religioso? "Prefiero pensar que no es así", razona Manresa, "porque si no entraríamos más allá de un acto vandálico sino que iría a las creencias religiosas que tienen un profundo arraigo. No quiero entrar en ataques religiosos porque el debate es mucho mayor". Hasta ahora, señala, "esta cruz no había recibido ataques ni amenazas".

En lo que sí entra el concejal y portavoz es en la responsabilidad que tendrán que asumir los responsables del destrozo. "Si se encuentran a los responsables, que se atengan a las consecuencias judiciales", afirma. Manresa lamenta este nuevo ataque al patrimonio urbano: "La mayor parte de la ciudadanía es respetuosa con el patrimonio, pero se ve que hay una parte pequeña que no lo respeta y daña los símbolos de la ciudad".

[Los carnavales de Alicante dejan 11 detenidos por robo, agresión a policías y tráfico de drogas]

Las murallas del castillo de Santa Bárbara, el busto del escritor Gabriel Miró o el del doctor Francisco Balmis han sufrido también ataques de diverso tipo. Y "como son tan reiterados estos ataques, se denunciará", reitera Manresa. Ahí el concejal pide unanimidad al resto de partidos políticos en la condena de estos ataques al patrimonio alicantino porque cree que no lo ha habido en anteriores ocasiones.

Manresa lamenta que este acto vandálico se haya producido de la noche del sábado al domingo aprovechando la celebración del Carnaval. "Ha sido un Sábado Ramblero muy querido por la gente y esto no puede empañar el comportamiento de todo el mundo, pero hay que señalar que algunos se han dedicado a destrozar el patrimonio".

Sigue los temas que te interesan