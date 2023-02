Nacho Novoa ya tiene su pabellón en Alicante

Alicante ha saldado este lunes una deuda histórica con Nacho Novoa, exjugador del mítico Calpisa y de la selección española, quien ya ha unido para siempre su nombre al del emblemático pabellón de Ciudad Jardín.

Novoa (Irún, 1955) tiene una trayectoria deportiva espectacular, pero lo que le hace más grande, según destacó el concejal de Deportes, José Luis Berenguer, principal impulsor de este reconocimiento, es su “inmensa calidad humana”.

"Todo el mundo lo admira, pero sobre todo lo quiere. Alicante necesita gente de tu estilo. No has nacido aquí, pero siempre serás de aquí", dijo el edil de Deportes.

El legendario lateral derecho trabajó durante las tres últimas décadas en la Concejalía de Deportes de Alicante, a la que aportó todo su conocimiento como deportista de élite, pero también su amabilidad, educación y sentido del humor. "Es un día inolvidable. No sé si merezco este honor", dijo emocionado tras descubrir su nombre en la fachada del pabellón.

Rodeado de familiares, amigos, compañeros de trabajo y representantes de clubes deportivos, como el Grupo Intercity o Eón Alicante, Novoa se mostró agradecido a Alicante "por haberme dado lo mejor en mi vida deportiva, personal y laboral".

"Me enamoré de esta ciudad en cuanto llegué y siempre supe que volvería a ella cuando acabara mi carrera. Aquí está mi familia. Por mucho que busque no puedo encontrar palabras que expresen todo mi agradecimiento. Me siento la persona más feliz del mundo. No nací aquí, pero me siento alicantino", argumentó Novoa tras la proyección de un vídeo en el que se glosó su carrera deportiva.

El exjugador, jubilado recientemente, confesó que no esperaba este reconocimiento mientras bromeaba con los otros dos Nacho Novoa presentes en el acto (su hijo y su nieto) sobre a quién iba dedicada la placa que adorna la fachada del pabellón.

Títulos

"¿Cuántas copas he ganado? Pues no me acuerdo ahora, espera que tengo que pensar". Así de sencillo y natural es Novoa, que entre otras cosas, y solo en Alicante, ganó una Recopa de Europa, tres títulos de Liga y tres Copas del Rey.

A estos trofeos hay que sumarles los que conquistó posteriormente en el Granollers y Barcelona. Además fue internacional con España, a la que defendió en 188 ocasiones, incluidos los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y Los Ángeles 84.

Tras cerrar su carrera como jugador en el Helados Alacant, Nacho Novoa probó suerte en los banquillos con el Puerto de Alicante, proyecto de club de balonmano que no llegó a cuajar a mediados de los 90. Y desde entonces pasó a servir al deporte alicantino desde un despacho, con mayor o menor protagonismo, pero siempre con buen humor y arrancando una sonrisa a todo aquel que lo trataba.

Berenguer, su último 'jefe', resume mejor que nadie lo que es Nacho Novoa para el deporte de Alicante. "Si de algo puedo presumir durante esta etapa como concejal es de haberte conocido y llevarme tu amistad", sentenció el edil.

