Alicante volverá a sonar este finde como en los años 80 con Danza Invisible y la magia de Jorge Blas

La mejor oferta cultural de este fin de semana está en Alicante. Por un lado, el Ayuntamiento de Alicante ha organizado varios eventos para rememorar la 'movida' madrileña con música de los 80 tanto en el Castillo de Santa Bárbara como en Las Cigarreras.

La magia también será protagonista en el Teatro Principal con 'Efímero Live', un espectáculo dirigido por uno de los magos más populares de España.

En Las Cigarreras

Concierto de John Paul Keith

El cantante, compositor y guitarrista veterano de la escena musical de Memphis, tiene cinco álbumes en solitario aclamados por la crítica, incluido su último 'The Rhythm of the City'. Mostrando una mezcla musical única, el disco está impregnado de la geografía y la cultura de Memphis.

Fecha: viernes 13 de mayo

Horario: 21h

Precio: 12,22 €



Swing Dance & Music Meeting

Festival de Swing

Evento dedicado a la Música y el Baile de Swing (Jazz años '30 y '40)

donde se impartirán clases de Lindy Hop (baile de Swing) con talleres gratuitos impartidos por las academias de baile Lindy Hop Alicante y The Nest. Al final la banda Le Jazz Hot amenizará con un concierto para que el público presente pueda tanto escucharlo como bailarlo.

Fecha: sábado 14 de mayo

Horario: 18h

Precio: entre 10 y 12€



En Santa Bárbara

'Danza Invisible' en el Castillo de Santa Bárbara.

Danza Invisible

Concierto de new wave

Concierto enmarcado dentro de «Ciclo Pop» de la programación del Castillo de Santa Bárbara. Danza Invisible es un grupo español de new wave. Está considerada como una de las bandas que formaron parte del entramado de la renombrada movida madrileña durante los años 1980 en España. 20:30

Fecha: sábado 14 de mayo

Horario: 21:30h

Precio: 19€

En el Teatro Principal

Efímero Live de Jorge Blas

Espectáculo de Magia

Uno de los magos más famosos de España llega al principal con su espectáculo Efímero Live, donde consigue fusionar el mundo físico y el virtual. En este show los espectadores sentirán la magia más cerca que nunca, experiencias interactivas, ilusiones, tele transportaciones y un montón de sorpresas.

Fecha: miércoles 18 y jueves 19 de mayo

Horario: a las 20:30h

Precio: entre 20 y 24€



'El último Mago Majo' de Héctor Sansegundo

'El último mago majo'.

I Festival de magia de Alicante

Uno de los mejores magos de este país, ha ganado varios premios nacionales e internacionales como uno mejores magos de España. Es la primera vez que viene a Alicante con su espectáculo El Último Mago Majo, después de recorrer toda España, China y Sudamérica.

Fecha: domingo 15 de mayo

Hora: 18.00h

Precio: entre 8 y 12€ (descuentos disponibles)

En el MACA

'Contexto Vanguardias'

Exposición

Una colección del IVAM del artista Joaquín Torres García.

Fecha: hasta el 10 de noviembre

Horario: de martes a sábado de 10 a 20h.

Domingos y festivos de 10 a 14h. Lunes cerrado

Precio: gratuito



'Obertura. Más allá de los mapas' de Michael Jenkins y Javier Romero

Exposición de arte contemporáneo

Los coleccionistas han donado 291 de sus obras, correspondientes a 155 artistas internacionales para su custodia, conservación, investigación y exhibición en el museo. La colección se compone de dibujo, escultura, pintura, obra gráfica, fotografía, instalación, libro de artista o video que refleja la diversidad de la práctica de los artistas modernos. La donación comprende obras de artistas locales como Elena Aguilera, Rosana Antolí, Aurelio Ayela y otros de talla internacional como Andy Warhol, Josef y Anni Albers o Richard Artschwager.

Fecha: hasta el 29 de mayo

Horario: de martes a sábado de 10h a 20h.

Domingos y festivos de 10h a 14h. Lunes cerrado

Precio: gratuito

Sigue los temas que te interesan