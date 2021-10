El PP de San Vicente pide explicaciones "urgentes" al alcalde tras ser denunciado por el abogado municipal

“Exigimos que el alcalde convoque a la Junta de Portavoces de manera urgente y extraordinaria, tal y como le permite el reglamento orgánico municipal, para que ofrezca las explicaciones oportunas ante los diferentes grupo políticos sobre las noticias aparecidas en prensa", ha solicitado el portavoz del PP, Óscar Lillo en alusión a la información adelantada por este medio de que el primer edil socialista estaba siendo investigado por una denuncia interpuesta por el propio abogado del Ayuntamiento de San Vicente.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante ha admitido una denuncia del letrado municipal, Ramón Cerdá, contra Jesús Villar por presunta prevaricación administrativa y por ello, el magistrado le ha requerido al Ayuntamiento, desde el pasado 13 de septiembre, que aporte el expediente de la prórroga del contrato de mantenimiento y limpieza de las zonas verdes del municipio.

El PP también quiere que "se aclare las diferentes versiones que desde fuentes municipales se han vertido a los medios de comunicación”. “Consideramos muy graves que entre las versiones ofrecidas por el alcalde, éste se defienda de esta denuncia acusando al propio denunciante, un trabajador del propio Ayuntamiento que debe velar por la seguridad jurídica de los actos que se llevan a cabo en el mismo, de revanchas personales”.

Los Populares entienden que esta conducta por parte del Jesús Villar, puede generar indefensión y nuevamente pone en jaque a los trabajadores municipales que pueden verse coartados a la hora de denuncia o reclamar cualquier asunto que les pueda afectar. “No olvidemos que hace escasos meses ya se manifestaron ante los insultos y comentarios despectivos por parte de varios concejales del PSOE, de los cuales aún no han pedido públicamente disculpas”.

“Hemos solicitado a su vez, que en aras de la transparencia por la que tanto abogan, se nos haga entrega de la documentación referente a este asunto", insisten. El principal partido de la oposición añade que, "dada la gravedad del tema", Villar debería de haber informado sobre el mismo, y no lo hizo ni en la anterior Junta de Portavoces, ni en el anterior pleno. El juzgado ya le había remitido el pasado 17 de septiembre esta notificación con un plazo de respuesta de diez días, que precisamente concluye hoy. "No sabemos qué pretendía ocultar” reitera Lillo.

"Llevamos mucho tiempo denunciando que Jesús Villar no ejerce de alcalde de San Vicente, más preocupado en cuestiones personales que en gestionar adecuadamente esta ciudad". El PP cita como pruebas de esta afirmación "el estado en que se encuentran los servicios, el continuo vencimiento de contratos, el hartazgo del personal municipal y las quejas de los vecinos, fruto de la sensación de dejadez y desidia del actual equipo de gobierno”.

Lillo sentencia abogando por la dimisión del regidor: “volvemos a insistir, si no sabe, no quiere o no puede gobernar San Vicente y si realmente quiere lo mejor para su ciudad, lo mejor que puede hacer por ella es marcharse”.

