Billetes de rodajes de películas dan el pego en comercios de una localidad de Alicante

Las falsificaciones ya no son lo que eran. Esta técnica fraudulenta ha dado una vuelta de tuerca con el comercio electrónico. Atrás quedan las bandas criminales entregadas a sofisticadas técnicas para convertir el papel en billetes de apariencia real con el que enriquecerse. Ahora, cualquier puede acceder a una tienda online y por pocos euros hacerse con un fajo de billetes cuya apariencia y tacto dan el pego. Y pese a que, en teoría, se venden con la advertencia de que su uso es para actividades como rodajes de películas o juegos, hay gente que se los cree. ¿Por qué? Porque no se tiende a leer la letra pequeña.

Eso es lo que le ha pasado a una peluquería de San Vicente del Raspeig. Su responsable, Javier Guerra, advirtió en un mensaje de Facebook que se ha hecho viral que "están colando billetes falsos" en esta localidad vecina de Alicante ciudad. "Normalmente nos fijamos en los billetes más grandes" a la hora de cerciorarse de si es falso, "pero en este caso fue de 5 euros y el tacto, el color, todo el billete... era imposible pensar que era falso", dice en conversación con este medio.

En este caso, fue él el que, sin haberse percatado, le dio el billete en cuestión como cambio a un cliente y éste "sí que se fijó en las letras". Como se ve en la imagen, se advierte en un lateral del billete, tanto por delante como por detrás, y en inglés: "This is not legal tender, it's used for motion props", es decir, que su uso está destinado al rodaje de películas o series, como también aparece descrito como "Movie money" debajo de la bandera de la Unión Europea.

Preguntado al consistorio alicantino, reconocen la inquietud que existe en el comercio, pero a la Policía Local no les ha llegado denuncias, tampoco a la Guardia Civil. Esto se explicaría porque, al ser tan baja la cantidad defraudada, la víctima no considera necesario hacerlo saber a las autoridades.

5 y 10 euros

Hemos detectado la aparición de billetes falsos en toda España de este tipo ⤵️ . Te contamos cómo evitar que te cuelen uno (abrimos hilo👀) pic.twitter.com/KV7O9OAbGw — Policía Nacional (@policia) October 3, 2019

La Policía Nacional ha venido advirtiendo de este delito. "Nuestros investigadores han confirmado que las falsificaciones se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 €), pero las de 5 y 10 € son las más habituales, dado que se les presta menos atención por tener menor valor", señaló el cuerpo en octubre de 2019.

"Estos billetes falsos, en un principio destinados a películas y anuncios publicitarios, están siendo utilizados para realizar pagos, lo que puede constituir un DELITO. En caso de detectar alguno, puede presentarse en cualquier comisaría de Policía Nacional para su retirada", añadieron.

