Oleada de billetes falsos de 10 euros: la clave para detectarlos se encuentra en el lateral

Son muy parecidos a los originales. De hecho, han sido creados para utilizarse en el rodaje de películas. Pero tanta realidad ha superado a la ficción y han entrado en circulación.

Según denuncia la Policía Nacional, se han detectado numerosos billetes falsos con valor de 5, 10 y 20 euros, con los que se han pagado facturas en establecimientos hosteleros y comercios.

Su gran parecido con los originales y las prisas con las que se suele trabajar en este tipo de negocios han sido determinantes para poder cometer la estafa. Para tratar de sacarlos de la circulación y de que no se den más casos de estafa, la Policía Nacional ha realizado un vídeo explicando cómo diferenciarlos.

Vídeo: Cómo detectar billetes falsos de 10 euros, explicado por la Policía

"Aquí tenemos dos reproducciones ilegales del billete de 10 euros. Se puede apreciar que es una reproducción ilegal porque aparece esta frase en inglés, 'This is not legal, tender, it's used for motion props', en el anverso y en el reverso", explica el agente.

Además, en lugar de tener la firma habitual de Mario Draghi, tiene otra en la que se puede leer "MovieMoney".

Imagen compartida por Policía Nacional resaltando detalles para detectarlos

El propio billete indica a su poseedor que es falso. Pero parece no ser suficiente. "Nuestros investigadores han confirmado que las falsificaciones se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 €), pero las de 5 y 10 € son las más habituales, dado que se les presta menos atención por tener menor valor", explica la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

"Estos billetes falsos, en un principio destinados a películas y anuncios publicitarios, están siendo utilizados para realizar pagos, lo que puede constituir un DELITO", advierten. Por ello, recomiendan presentarse en cualquier comisaría de Policía Nacional para su retirada en caso de encontrarse con uno.