Cuidado con lo que descargas vía correo electrónico: podrían instalarte un virus

"Buenas, adjunto copia del archivo solicitado. Saludos". Este texto genérico puede resultar familiar a más de uno. Si el destinatario de este correo electrónico no lee con atención el remitente, y cae en la tentación de descargar el archivo, podría ser víctima de un 'malware' y ser estafado.

El 'malware' es un programa malicioso o maligno que trata de afectar a dispositivos electrónicos, como ordenadores, tablets o teléfonos. Coloquialmente puede catalogarse como un virus. Pues bien, uno de estos 'malware' dañinos ha sido detectado en el interior de varios correos que se están enviando de forma masiva a través de una campaña, con el objetivo de que el usuario lo descargue, se infecté, y le brinde en bandeja al estafador información confidencial de la víctima.

"Estimado, El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos. Adjunto 2019 4162017.doc", contiene el cuerpo de otro de los correos interceptados.

Ejemplo 1 de los correos con malware interceptados. OSI

La alerta ha sido emitida por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), quien vela por la seguridad de los usuarios en la red. Según su comunicado, si alguien ha recibido este correo y ha descargado el documento adjunto en él, estará infectado.

Se recomienda pasar antivirus

"Una vez abierto el documento, arrancarán diferentes códigos ejecutables (macros), dependiendo del documento recibido", adelantan desde OSI. Al finalizar el proceso de los códigos ejecutables, el estafador habrá logrado su objetivo.

Ejemplo 2 de los correos interceptados. OSI

Aparentemente, puede que el usuario no haya percibido ninguna alteración en el funcionamiento de su dispositivo. Sin embargo, es probable que esté facilitando información que podría ser utilizada en su contra.



Para evitarlo, los expertos de OSI recomiendan escanear el ordenador, móvil o dispositivo en el que se haya recibido ese correo, con un antivirus. "Si has recibido uno de estos correos, pero no has ejecutado ningún archivo adjunto, tu equipo no habrá sido infectado. Lo único que debes hacer es eliminar el correo electrónico de tu bandeja de entrada", explican.