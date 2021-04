Polémica en Alicante por una actividad con niños sobre los colores de la bandera republicana

Una foto difundida por WhatsApp ha desatado una polémica en la ciudad de Alicante por una actividad del Día del Libro en el que los niños aparecen sobre unas telas con los colores de la bandera republicana.

La cadena Cope se ha hecho eco a mediodía del malestar de un grupo de padres del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Voramar por una foto en la que un grupo de escolares aparecen sentados sobre unas telas con los colores rojo, amarillo y morado, que se identifican con los de la bandera republicana.

Sin embargo, el centro ha difundido una circular interna en la que asegura que los tres colores se deben a que se utiliza este sistema para diferenciar a los grupos burbuja, y que había otros niños sobre otras franjas sin que ello tenga ninguna significación política.

"Este viernes 23 de abril, como sabéis, y con motivo del día del libro, hemos realizado en el colegio una actividad de cuentacuentos dirigida a todo nuestro alumnado, y a cargo del programa de dinamización de bibliotecas escolares" que depende del Gobierno valenciano.

"Dada la situación sanitaria en estos momentos, para que nuestro alumnado diferenciara sus zonas para disfrutar de este acto y dado que son seis grupos burbuja, se han utilizado telas de seis colores diferentes", continúa el escrito.

Por ello, apunta que no se trata de una cuestión intencionada, sino que simplemente la foto está sacada de contexto.

Dimisión de Marzà

La explicación del colegio no ha servido para calmar los ánimos. La concejal de Educación de Alicante, Julia Llopis, ha pedido este viernes la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, por "aleccionar con símbolos anticonstitucionales".

"Marzà ha hecho la vista gorda con esta actividad consciente del republicanismo que profesa y que defiende su formación política, por lo que ahora se tiene que llegar a las últimas consecuencias y dimitir", ha agregado.

Por su parte, la portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha reclamado a la Conselleria de Educación la apertura de un expediente a un colegio de Alicante que este viernes ha desplegado una bandera republicana de más de 10 metros y se ha sentado a los niños sobre ella.



Gascó ha explicado que el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Voramar de Alicante ha desplegado la bandera con motivo de una actividad de cuenta cuentos en el Día del Libro, según un comunicado del grupo popular.

El PPCV pide a Educación que abra expediente por sentar a niños sobre una bandera republicana en un centro de Alicante.

🗣️@beatriz_gasco: "Es inadmisible y demuestra que en algunos centros educativos no rige el principio de neutralidad y de pluralidad"https://t.co/oQWt51smpn pic.twitter.com/7JUm5GyNb2 — Partido Popular CV (@ppcv) April 23, 2021





La portavoz popular ha señalado que va a pedir explicaciones al conseller Vicent Marzà y que presentará una batería de preguntas en Les Corts "para llegar al fondo de la cuestión".



Lo ocurrido hoy "es inadmisible y demuestra que en algunos centros educativos no rige el principio de neutralidad y de pluralidad", ha señalado.



"Queremos saber exactamente qué ha pasado y que el conseller de Educación, el nacionalista Vicent Marzà, dé explicaciones y no se esconda como ha hecho con todos y cada uno de los episodios de adoctrinamiento que hemos denunciado", ha señalado Beatriz Gascó.



La diputada ha anunciado también que trasladará una queja sobre lo ocurrido al Síndic de Greuges, tal y como ya se ha hecho en otras ocasiones "donde el adoctrinamiento y la imposición de una determinada ideología se ha impuesto en las aulas".



Así, ha recordado que el Síndic de Greuges ya se pronunció sobre una queja del PPCV por el adoctrinamiento de un docente en un centro de Burriana, que utilizó artículos en los que se atacaba al Partido Popular.



"El Síndic señaló de forma expresa que la educación pretende enseñar a pensar, pero no le corresponde decirte lo que tienes que pensar, además de recordar al personal docente el deber de imparcialidad".



Según Gascó, "estamos cansados de que se produzcan actos de adoctrinamiento y no se haga nada por parte de la Administración" y ha explicado que preguntará también si se había informado a las familias de en qué iba a consistir la actividad, así como si esta formaba parte de la programación general anual del centro.



"Hoy las familias de ese centro se han sentido indefensas al conocer lo que habían hecho sus hijos en la escuela. El Botànic piensa que puede hacer lo que quiera en los centros educativos, pero una vez más desde el PPCV no lo vamos a consentir", ha afirmado.



Por último, ha incidido en que la "pluralidad debe ser un requisito incuestionable que pelearemos para que prime por encima de cualquier otra cuestión".