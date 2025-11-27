El Ayuntamiento de Alcoy culmina la restitución de la plaza de La Constitución tras la sentencia del TSJCV

El Ayuntamiento de Alcoy ha concluido las obras de restitución de la plaza de La Constitución, un proyecto valorado en 4,3 millones de euros que se ha ejecutado en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El fallo del TSJCV declaró ilegal la intervención realizada en 2003 por el anterior gobierno del Partido Popular, al haber eliminado la zona verde que formaba parte del diseño original del espacio.

La recepción oficial de los trabajos se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre, tras varios aplazamientos y prórrogas concedidas a la empresa adjudicataria. El último plazo fijado venció el 15 de octubre, por lo que la constructora tendrá que afrontar las penalizaciones correspondientes.

Coincidiendo con este acto, se abrirá al público buena parte de la superficie peatonal renovada, aunque el aparcamiento subterráneo aún permanecerá cerrado.

Precisamente, ese estacionamiento fue el origen de las obras anuladas por el tribunal. Pese a que la concesionaria —una UTE integrada por Enrique Ortiz y Auplasa, perteneciente al grupo Vectalia— obtuvo la licencia de apertura el pasado 5 de septiembre, todavía no se ha fijado la fecha de puesta en marcha del servicio, considerado fundamental por los vecinos y comerciantes del entorno.

Como gesto simbólico, el monumento a San Jorge, una escultura de gran formato creada por el artista José Gonzalvo, ha sido reinstalado en su ubicación original dentro de la plaza.

Noticia en actualización

