SUMA logra el tercer puesto en el European Public Sector Award por su innovación en la gestión de datos municipales

SUMA Gestión Tributaria ha logrado el tercer puesto en los European Public Sector Award con su proyecto de innovación CivicData Engine. La iniciativa presentada por el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha sido seleccionada entre las más de 300 presentadas a esta edición por su innovación, capacidad de gestión y análisis de datos diferentes de 141 municipios distintos

El jurado ha valorado que CivicData Engine, desarrollada por la entidad pública alicantina, permite detectar errores, fallos y otras circunstancias que propician la toma de decisiones en materia fiscal y tributaria más justa.

El galardón ha sido entregado en la sede de European Institute of Public Administration (EIPA), organizadora de estos premios bianuales, en Maastricht (Países Bajos).

Además, se ha tenido en cuenta su integración real en el sistema operativo de SUMA y su puesta en marcha, no sólo como proyecto. De hecho, esta experiencia ya se ha puesto a disposición de todos los organismos e instituciones con las que el organismo mantiene una colaboración.

"CivicData Engine ha permitido, en su aplicación inmediata, concretar la tasa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de una forma más operativa, transversal e implementable en un corto periodo de tiempo. Esto permite a los ayuntamientos aplicar una tributación más justa para la ciudadanía y mucho más sensible las exigencias medioambientales actuales", ha señalado el director de SUMA, José Antonio Belso.

El proyecto de SUMA fue seleccionado por EIPA, de entre los centenares de propuestas y proyectos de toda Europa, para formar parte de la terna final de candidaturas que participaban. El proceso de selección de los tres finalistas se logró tras pasar un primer corte que clasificó a 150 proyectos.

Un proyecto para los municipios

El director general de SUMA ha destacado la importancia de este premio "porque nos anima a seguir trabajando para la ciudadanía, donde el vecino y la vecina de cualquiera de los 141 municipios de la provincia es el centro de toda la gestión".

Y ha añadido que "el jurado ha entendido que nuestra herramienta CivicData Engine, además de ser un avance en materia de desarrollo tecnológico, tiene la enorme capacidad de convertir una gran masa de datos fragmentados y dispersos de todos los ayuntamientos de la provincia en información pública al servicio de una toma de decisiones en materia de impuestos y tasas más justas, eficientes y equitativas".

Este reconocimiento internacional pone en valor la apuesta de SUMA por la innovación tecnológica aplicada a la gestión pública y por el desarrollo de herramientas compartidas que permitan a los ayuntamientos mejorar el uso de la información disponible para la prestación de sus servicios.