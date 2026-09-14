Villena lanza su ciclo de Encuentros Empresariales con un foco inicial en la agricultura y el agua

El Ayuntamiento de Villena pone en marcha los Encuentros Empresariales con una cita inaugural centrada en el ámbito agrícola e hídrico.

Bautizada como ‘Retos y oportunidades del sector agrícola: Cultivando el futuro’, esta primera edición del Encuentro del Sector Agrícola de Villena y Comarca se configura como un foro de diálogo, análisis y trabajo en red entre actores clave del sector, y tendrá lugar el jueves 1 de octubre desde las 9:00 h en el Espacio Joven.

La concejala de Desarrollo Económico, Paula García, junto con María Sanjuán, directora de la oficina de Caixa Popular en Villena, han dado a conocer los detalles de esta iniciativa, promovida por el consistorio a través del Gabinete de Promoción y Desarrollo y con el apoyo de Caixa Popular, con el propósito de “visibilizar a los agentes más relevantes del sector y facilitar el intercambio de experiencias y oportunidades”.

El programa del I Encuentro del Sector Agrícola de Villena y Comarca incluye una intervención de Paco Borras dedicada al segmento agrofrutícola y vitivinícola, dos mesas redondas tituladas ‘Agricultura en transformación’ y ‘Agua y futuro’, así como casos prácticos de empresas agrícolas de la zona. La jornada concluirá con un espacio de networking empresarial.

Los Encuentros Empresariales de Villena se conciben como citas anuales, multisectoriales y temáticas, diseñadas para dinamizar y promover la actividad empresarial, con la meta de fortalecer los tejidos económicos local y comarcal.

En palabras de la edil: “con estos encuentros queremos sacar a la luz el rol y las inquietudes de los distintos sectores productivos de Villena y su comarca”.

Por su parte, la responsable de Caixa Popular en Villena ha subrayado que la entidad se suma a esta iniciativa porque “confiamos plenamente en el papel de la agricultura para el desarrollo y el porvenir de nuestro territorio”, y ha invitado a profesionales y agentes del sector a sumarse a una jornada que “será una ocasión valiosa para formarse, compartir vivencias y seguir construyendo en conjunto el futuro de nuestra agricultura”.