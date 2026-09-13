Si vives en Alicante, el Máster de EL ESPAÑOL te facilita las prácticas cerca de casa como periodista multimedia con IA

Los redactores de EL ESPAÑOL De Alicante en la sala de reuniones de la delegación. M.H.

Como alquilar piso en Madrid es una barrera económica, a partir de esta edición del máster se podrán hacer los siete meses de prácticas en EL ESPAÑOL De Alicante, en su redacción en la capital. El máster más completo del mercado se divide en cuatro meses en el campus de la UCJC, en Madrid, y siete en el diario de Pedro J. Ramírez. Se mantiene el compromiso de contratar a alumnos.

En la cuenta atrás para el inicio de la cuarta edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA, este posgrado incluye una novedad relevante: los alumnos que lo prefieran, siempre bajo la supervisión del director, Miguel Ángel Mellado, podrán optar a hacer las prácticas en una de las ediciones regionales de EL ESPAÑOL.

En el caso de Alicante, en EL ESPAÑOL De Alicante, desde donde se cubre la información de la provincia.

Esta decisión estructural del máster es posible por varias razones. Una, primigenia: el diario líder de España, según todos los medidores especializados, nació con la vocación de hacer más país, con una presencia informativa creciente en el territorio nacional.

La segunda razón es fruto de la primera. La apuesta de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, por cubrir informativamente España desde la proximidad, ha posibilitado la creación de redacciones potentes en diferentes autonomías.

El nivel profesional de la redacción de Alicante está asegurado con Héctor Fernández como director junto con su equipo.

Así los alumnos completarían su formación durante los siete meses de prácticas remuneradas al lado de buenos periodistas y en un ambiente adecuado para mejorar en competencias y entender el compromiso de la información.

El Máster de EL ESPAÑOL tiene, además, una carga importante de ´mentoring´. Los alumnos, durante los 11 meses, de octubre de 2026 al 31 de agosto de 2027, tendrán reuniones individuales con el director del posgrado para ir valorando la marcha del curso.

Y sucederá, también, con aquellos alumnos que voluntariamente decidan hacer las prácticas fuera de Madrid.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL es eminentemente práctico, tanto en sus cuatro meses de campus como durante los siete meses de trabajo en la redacción y en la calle, lo cual supondrá más 1.000 horas ejerciendo plenamente como periodistas.

Como el tiempo es oro, o dinero, como decía Benjamin Franklin en sus famosos calendarios que escribió a finales del siglo XVIII, este máster está concentrado en 11 meses, el tiempo suficiente para conocer y tener una especialización suficiente tanto en los formatos en los que se comunica actualmente como en las herramientas especializadas.

Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL De Alicante

Todo consiste en tener un método claro, con un orden en el ensayo. Porque se puede poseer una buena pituitaria para olfatear noticias, pero hay que saber buscarlas y adquirir rutinas que ayudan a un mejor ejercicio de la profesión.

El Máster de EL ESPAÑOL ha ido evolucionando año tras año. Esto le ha posicionado entre los mejores en solo tres ediciones, desde que comenzó en octubre de 2023.

Redacción de EL ESPAÑOL De Alicante. H.F.

Si no evolucionas, mueres o dejas de existir en la vida animal, como estudió Darwin y también jungla actual del periodismo. Antes sobraba con saber escribir para trabajar en un periódico. Ahora es necesario manejarse en los tres formatos: el escrito, a través de audio y con la imagen.

Aunque llamar a las fuentes y reunirse con ellas sigue siendo imprescindible -en el máster dan clase periodistas de investigación como María Peral o Jorge Calabrés-, también es absolutamente necesario saber utilizar la Inteligencia Artificial. De ahí que exista desde el curso pasado un Laboratorio de IA aplicada al periodismo, con muchas horas de prácticas.

En esta cuarta edición, que comienza a principios de octubre, se multiplicarán las clases audiovisuales. Se darán, en su mayoría, en el estudio de EL ESPAÑOL, en la Avenida de Burgos, en Madrid.

El Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL ofrece algo importante y único: el compromiso de contratar al menos a dos alumnos al acabar el curso.

Las redacciones fuera de Madrid, como sería la que te queda más cerca de casa para hacer las prácticas, también generan puestos de trabajo debido a la ampliación de secciones o por la movilidad laboral que deja plazas vacantes.