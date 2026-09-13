Mutxamel (Alicante) acogerá el primer acto institucional conmemorativo del Día de las Víctimas del Terrorismo

La Generalitat celebrará el próximo miércoles, 16 de septiembre, el primer acto institucional conmemorativo del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunitat Valenciana en Mutxamel (Alicante), "una jornada dedicada a preservar el legado de quienes sufrieron un ataque terrorista y a reafirmar el compromiso indiscutible de la sociedad valenciana con los pilares fundamentales para la convivencia democrática", ha informado el Consell en un comunicado.

La elección de este municipio para albergar el homenaje "responde a su especial significado histórico y a su vinculación con la memoria de las víctimas del terrorismo", han señalado las mismas fuentes.

Mutxamel sufrió el atentado terrorista con mayor número de víctimas mortales cometido por la organización ETA en la Comunitat Valenciana. Aquel trágico 16 de septiembre de 1991, la explosión de un coche bomba causó la muerte de tres personas, dos agentes de la Policía Local y el conductor de la grúa municipal.

El acto, organizado por la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación atendiendo a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas, estará presidido por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que estará acompañado de la consellera Nuria Martínez.

Durante la conmemoración se rendirá homenaje a todas las personas que perdieron la vida como consecuencia del terrorismo, con un recuerdo especial para las 44 víctimas mortales de atentados terroristas en la Comunitat, así como para los valencianos y valencianas que fueron asesinados en atentados perpetrados fuera del territorio valenciano.

El encuentro, que situará al municipio de Mutxamel como sede del acto central de la autonomía, reunirá a los principales representantes del Gobierno valenciano, ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asociaciones de víctimas del terrorismo, familiares y miembros de la sociedad civil.

16 de septiembre

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha destacado que es "especialmente significativo" que el primer Día de las Víctimas del Terrorismo de la Comunitat se celebre en Mutxamel, "un municipio cuya memoria está directamente vinculada a la historia del terrorismo en nuestra tierra y, sobre todo, al recuerdo de quienes perdieron la vida y de sus familias".

En este sentido, Martínez ha subrayado que "con esta jornada queremos que la memoria de las víctimas permanezca viva y ocupe el lugar que merece en nuestra sociedad". "Recordar a las víctimas no es solo un ejercicio de memoria, sino también una forma de defender los valores democráticos, la libertad y la convivencia frente a cualquier forma de violencia", ha dicho.

La consellera ha añadido que "el 16 de septiembre quedará desde ahora como una fecha de referencia para toda la Comunitat Valenciana, un día para recordar, homenajear y reconocer a todas las víctimas del terrorismo y para reafirmar nuestro compromiso con ellas y con sus familias".

Esta efeméride quedó formalmente establecida como la fecha de referencia para toda la autonomía el pasado 31 de julio mediante acuerdo del Pleno del Consell por el que se declara el 16 de septiembre como Día de las Víctimas del Terrorismo en la Comunitat Valenciana. La declaración establece una jornada anual de homenaje, recuerdo y reconocimiento institucional a las víctimas del terrorismo y sus familias.

La iniciativa se enmarca en la política de apoyo de la Generalitat a las víctimas del terrorismo, recogida en la Ley 1/2004, de 24 de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que establece un marco específico de reconocimiento, protección, asistencia y apoyo a las personas afectadas y a sus familias.