Las oposiciones de Infantil en la Comunitat se retrasan hora y media por problemas en tres tribunales de Alicante

Las oposiciones al cuerpo docente de Educación Infantil y Primaria en la Comunitat Valenciana han comenzado este sábado con algunas incidencias. En el caso de las pruebas de Infantil, su inicio se ha aplazado hora y media, según la Conselleria, debido al retraso en tres tribunales de Alicante "porque han tardado más en hacer el llamamiento".

Dado que los exámenes correspondientes a una misma especialidad deben comenzar de forma simultánea en todas las sedes, este atraso ha obligado a esperar a todos los aspirantes de Valencia, Castellón y Alicante.

En el caso de València, un accidente de tráfico a primera hora de la mañana que ha conllevado que el llamamiento para comprobar la identidad de los aspirantes "en vez de empezar a las 9, ha sido a las 9:15", si bien "el examen ha empezado a su hora", han precisado desde el departamento que dirige Carmen Ortí. "Hemos querido dar tiempo a todos los opositores que estaban en el atasco de que llegaran sin problemas y se pudieran examinar", señalan.

El proceso selectivo de ingreso cuenta con 15.697 aspirantes en toda la Comunitat Valenciana. Las dos partes escritas de la primera prueba se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre e incorporan diversas medidas destinadas a mejorar la organización, la coordinación y las garantías del procedimiento, según ha subrayado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

La convocatoria oferta 1.959 plazas y cuenta con 72 tribunales. "La principal novedad es que las pruebas se realizan en septiembre, en vez de a final de curso, como era tradicional. Pensamos que esta modificación va a tener muchas ventajas", ha señalado el secretario autonómico.

Entre ellas, ha citado "la libre disposición del verano para el estudio, la mejor coordinación desde la administración y la tranquilidad, ya que se evitan el cúmulo de tareas de final de curso y los tribunales se encuentran más liberados". "Con lo cual, estos últimos van a poder hacer su trabajo con mayor tranquilidad y vamos a evitar los muchos problemas que se producían con esa fecha tradicional", ha añadido.

"Es la primera vez que lo hacemos, pero estamos convencidos de que va a ser mucho mejor y que, por otra parte, nos va a permitir a la Conselleria adelantar muchos procesos que se realizan a lo largo del curso, como las adjudicaciones de plazas, las comisiones de servicio y, además, antes de que comience el próximo curso, ya tendremos todos los opositores nombrados y los recursos resueltos", ha señalado McEvoy, para remarcar que "podrán tomar posesión de sus plazas ya en septiembre sin ningún problema".

Algunos tribunales y aspirantes han portado las camisetas verdes con el lema 'Estimem l'Escola Pública' ('Estimamos la Escuela Pública') para hacer notar las reivindicaciones de docentes valencianos. En este contexto, este mismo sábado por la tarde están convocadas tres manifestaciones con el lema 'Per la dignitat de l'escola pública. La lluita continua' ('Por la dignidad de la escuela pública. La lucha continúa').