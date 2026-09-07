Aemet confirma el brusco cambio esta semana: del aviso amarillo por altas temperaturas en Alicante a las lluvias

La semana de la vuelta al cole se vivirá en la provincia de Alicante con un brusco cambio del tiempo. De tener temperaturas con máximas que activan el aviso amarillo se pasará a la llegada de lluvias que anticipan el otoño.

La Agencia Estatal de Meteorología tiene activo ese aviso para este lunes entre las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde. Marcado con peligro bajo, esta alerta se aplicará en toda la costa y especialmente en la parte interior de las comarcas de las Marinas, Alacantí, Bajo Vinalopó y Vega Baja.

El meteorólogo Antonio Sánchez en Les Notícies del Matí de À Punt añade a ese aviso que hay que tener precaución por los altos índices de humedad relativa previstos ya que empeorarán la sensación de calor.

Este domingo Elche ya ha notado los efectos de este verano y registró 36,5 °C a las 16 horas, una de las temperaturas más altas de la Comunitat Valenciana. Como apunta Aemet, los datos de todo el territorio "serían incluso muy altos en plena canícula".

La Aemet destaca que los valores máximos para este lunes serán "significativamente elevados en la mitad sur" y que estarán acompañados por un viento flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde.

El martes, ya sin avisos a la vista, la agencia apunta que en la provincia de Alicante el cielo se mantendrá poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, lo que se traduce en que las máximas serán significativamente elevadas en los extremos sur y nordeste.

Y el miércoles es cuando llega el cambio. El primer día de clase en la Comunitat Valenciana estará acompañado por intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles y dispersas en la mitad norte del territorio que no se descartan en el resto, tendiendo a cielo poco nuboso al final del día.

Con esas nubes también llega el descenso de las temperaturas, que será "localmente notable en el caso de las máximas", según apunta la Agencia.

En el balance de la semana, Aemet recuerda que el calor intenso de este lunes y martes en la Comunitat Valenciana es "anómalo incluso en plena canícula". Y que si "el miércoles bajarán las temperaturas, el jueves se normalizarán". Como concluyen, "el alivio será breve: se prevé un nuevo repunte del calor el próximo fin de semana, aunque menos intenso que el de este".