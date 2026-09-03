Alicante y gran parte de la Comunitat afrontarán desde un episodio de calor excepcional para septiembre

La Comunitat Valenciana vivirá a partir de este viernes y durante los próximos días un episodio de temperaturas elevadas que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) califica de “muy anómalo” para esta época del año y que podría situar los termómetros en valores récord para un mes de septiembre.

Aunque el episodio no alcanzará la intensidad de las olas de calor registradas en julio y agosto, Aemet advierte de que será especialmente destacable por producirse en septiembre. La situación estará marcada por la estabilidad atmosférica, los vientos débiles y unas brisas poco desarrolladas, condiciones que favorecerán que el calor sea más acusado en las zonas del interior.

En el litoral, las temperaturas máximas oscilarán generalmente entre los 32 y los 34 grados. Sin embargo, la elevada humedad provocará una notable sensación de bochorno, tanto durante el día como por la noche.

La previsión apunta a que, durante varias jornadas a partir de este viernes, la temperatura media diaria podría alcanzar valores récord para las fechas correspondientes en la Comunitat Valenciana. Este comportamiento refleja la magnitud de la anomalía cálida prevista para septiembre.

Por otro lado, la estabilidad asociada a la situación anticiclónica impedirá, previsiblemente, la llegada de precipitaciones significativas durante los próximos días.