Los controles a italianos en el aeropuerto resultan "un trámite" para cumplir con Interior: "Son para el expediente"

El control de pasaportes impuesto por el Ministerio de Interior a los viajeros italianos como respuesta a Giorgia Meloni por suspender temporalmente el espacio Schengen en las conexiones de su país con España a raíz de la crisis migratoria de Ceuta se está traduciendo en un trámite estadístico en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en aeropuertos españoles desde el sábado 8 de agosto supera ya las 4.600 personas, según los últimos datos proporcionados por Interior y publicados por Europa Press.

En la teoría, cada vuelo que llega de Italia debe ser controlado por dos o cuatro policías, que verifican la documentación de entre un 5 % y un 10 % de los pasajeros, pero la realidad dista mucho de estas cifras.

Así, desde el viernes han sido alrededor de 23 los pasajeros afectados en el aeropuerto alicantino de seis vuelos distintos, según Europa Press.

Fuentes policiales que trabajan en el control fronterizo señalan a este diario que "es un proceso bastante aleatorio, es decir, sirve principalmente para cumplir con el trámite, para cubrir el expediente".

"No estamos fijos en la puerta controlando permanentemente a los italianos. Se realiza el control, se redacta el informe estadístico correspondiente y ya está", apunta.

El agente asegura que se trata de un proceso de cara a la galería que se enmarca en una disputa política en la que se han visto involucrados tanto el cuerpo policial como los turistas.

"Como si tuviéramos poco trabajo. Que nos metan también a controlar italianos sería el colmo", comenta ante la gran carga que genera de por sí la llegada masiva de ciudadanos británicos, que ahora tienen que pasar por un Sistema de Entrada y Salida (Entry/Exit System, EES) de la Unión Europea que requiere que en el primer cruce de frontera se tomen huellas dactilares, fotografía facial y datos del pasaporte.

Los controles a italianos se están concentrando principalmente en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas y en el aeropuerto de El Prat en Barcelona.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuye esta medida a que el Gobierno español "sigue con atención la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus efectos sobre distintos Estados miembros, por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular".

Los pasajeros más afectados son los procedentes de los aeropuertos italianos de Fiumiccino y Ciampino (Roma), Malpensa (Milán), Nápoles, Venecia y Florencia.

Italianos en Alicante

España recibió en agosto de 2025 por vía aérea a 1.208.034 pasajeros procedentes de Italia, según las cifras oficiales de Turespaña. El 80 % de ellos viajaban en compañías low cost. Tan solo la ciudad de Alicante recibió 55.000 visitantes, según datos del Patronato Alicante City & Beach.

A diferencia de países como Reino Unido, que lidera la lista de visitas con un gasto de 145 € diarios, o Estados Unidos, que encabeza con 230 € al día, Italia se queda actualmente a las puertas de los diez que más gastan, fluctuando entre los puestos 11º y 12º.

El perfil actual del italiano que visita Alicante es eminentemente joven y urbano, atraído por vuelos de bajo coste y el ocio nocturno. Su gasto medio diario se sitúa en los 135 €, una cifra contenida si se compara con los 195 € de los noruegos o los 188 € de los suecos, que apuestan por servicios prémium.